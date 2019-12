Jurnalişti România TV, BĂTUŢI de fiul lui Gheorghe Dincă pe stradă. "Mi-a dat cu pumnul în cap" IMAGINI ŞOCANTE

Fiul lui Gheorghe Dincă i-a luat la pumni pe jurnaliști în plină stradă, chiar la ieșirea de la CNA. Fiul lui Gheorghe Dincă a fost deranjat când reporterul România TV l-a întrebat despre cazul de la Caracal şi l-a lovit cu pumnii pe cameramanul postului de televiziune. De asemenea, a spart camera de filmare.

"I-am asteptat să iasa din fata comisiei de la CNA pe Daniela Bălan şi pe fratele ei. Când au ieşit, am încercat sa le punem întrebări, mai ales ca ei au primit recomandare de la CNA să vina cu clarificări. S-a legat de operatorul nostru, a fost filmat in continuare de celelalte televiziuni. Când a vazut ca este in continuare filmat, l-a lovit pe cel de la Antena 3, apoi la al nostru. Am alergat sa caut jandarmii, insa pana am ajuns inapoi deja plecaseră. Vom merge la sectie", a povestit reporterul Ioana Cârstea.

"În timp ce filmam un alt coleg a fost agresat primul. Eu am filmat momentul acela, m-a apucat de geacă, mi-a dat un pumn în cap şi am căzut pe jos. Mi s-a umflat capul", a declarat operatorul agresat de fiul lui Gheorghe Dincă.

Şi alţi jurnalişti ai fost agresati de copiii lui Gheorghe Dincă, marţi la CNA.

Agresiunea a fost anunţată la 112 şi echipaje de ambulanţă şi Poliţie au intervenit la locul agresiunii.

Ştire în curs de actualizare