Klaus Iohannis: Spaţiul cosmic va face parte din preocuparea NATO pentru securitate

Klaus Iohannis, declarații:

Am participat la summitul NATO.

Vreau să detaliez câteva aspecte.

Alianța a rezistat foarte bine timp de 70 de ani.

Pe bună dreptate, premierul britanic s-a întrebat retoric ce face ca această alianță să fie atât de puternică: toate statele membre sunt democrații consolidate.

Cu toții am acceptat că NATO are nevoie de un proces de reflecție: cine este inamicul nostru? Cum se poziționează NATO față de noile puteri mondiale?

Aceste întrebări vor duce la elaborarea unei stragii îmbunătățite.

În finalul întâlnirii, pot să spun că NATO este unită, puternică și are un viitor foarte bun.

Și spațiul cosmic va face parte din preocuparea aliaților pentru securitate. Este o chestiune nouă.

_______

Ați discutat cu V Dăncilă și ați convins-o să candideze la prezidențiale?

PSD a convins-o pe doamna Dăncilă să candideze şi ar trebui să întrebaţi acolo de ce au convins-o să candideze, pentru că rezultatul este bine cunoscut

Mutarea ambasadei de la Tel Aviv?

Ambasada nu va fi mutată. Rămân la această opțiune. Este o decizie pe care am luat-o în UE să nu mutăm separat reprezentanța, ci să o mutăm toți împreună.

Trebuie clarificat statutul Ierusalimului de către Israel și Palestina.

Ce însemană dimensiunea plitică a NATO?

Abordarea politică e necesară, pt că NATO nu mai e doar o alinață militară, ci se bazează pe valori. Asta impune mai mult decât o abordare militară, impune și una politică.

Cioloș v-a cerut un nou pact național pt Educație.

Este important să discutăm despre educație. În lumina studiului PISA, vedem că românia a regresat.

Am spus că educația dinm Ro are nevoie de o reformare profucndă, de aceea am lansat proiectul România Educată, care este încă în faza de dezbatere.

Când vom avea concluziile, voi prezenta partidelor conceptul despre educația din Ro.

Atunci vom avea nevoie de un larg sprijin politic pentru implementarea proiectului.

O condamnare paușală nu ajută pe nimeni, nici soluții punctiforme nu ajută sistemul.

Răspunderea guvernului pe legile justiției?

Soluția este bună pt un guvern minoritar sau unde e o chestiune urgentă.

Este o discuție care se poartă la guvern, pe chestiunea pensionării anticipate.

Desființarea secției specile ar fi de dorit să se rezolve prin parlament.

Luați în calcul consultarea partidelor pe tema anticipatelor?

Nu voi face consultări oficiale, ci voi avea discuții informale cu lideri politici.

Cum garantați că numirile în fruntea parchetelor (PG, DNA, DIICOT) nu vor fi rezultatul unui troc politic?

Vă garantez eu că numirile șefilor parchetelor nu vor fi rezultatul unui troc politic, pentru că vor ajunge la mine.

Despre spațiul cosmic?

Vom evalua cu partenerii cum poate fi folosit spațiul cosmic de adversari noștri și cum putem contracara.

Despre defrișări

E ceva de speriat. Jumătate din masa lemnoasă se taie ilegal.

O cantitate de lemn se taie legal și aceeași cantitate se taie și ilegal.

Ministerul mediului trebuie să vină cu măsuri ferme.

Asumările repetate a răspunderii guv nu arată un semn de slăbiciune?

Legiferarea delegată e o abordare care clarifică repede și bine o chestiune de actualitate.

Sunt în continuare adeptul alegerilor anticipate.

Despre alegeri locale în două tururi

Este decizia guvernului dacă vor dori să aplice o legislație schimbată, dacă vor da OUG.

Opțiunea mea este clar pt alegerea primarilor în două tururi și alegerea președinților de CJ din rândul consilierilor județeni.

Orice opțiune este posibilă: prin lege, prin OUG, prin asumarea răspunderii.

Despre legea pensiilor

Am discutat cu premierul și ministrul Munici.

Mi-au explicat că sunt f multe necorelări și neclarități în lege, care trebuie îndreptate.

Despre PSD-iști mutați la PNL?

Tot traseism se numește. Întrebați la cei care au făcut mutarea și cei care au acceptat-o.

Stadioanele pt Euro 2020?

PSD și-a bătut din nou joc de România. Au realizat doar parțial ce au promis.

Se pare că vom fi cât de cât pregătiți, dar departe de ce am promis la momentul negocierilor.

Despre tăieri de salarii?

Exclus. Nu va exista asșa ceva.