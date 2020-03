Liviu Pop, citat la DNA în dosarul Sorinei Pintea

Ionuţ Pintea a declarat că s-a întâlnit cu denunţătorul, cel care a mers la DNA şi a denuţat-o pe Sorina Pintea pentru luare de mită. În urma întâlnirii, acesta a aflat că o parte din bani a ajuns a senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educaţiei.

Se pare că Liviu Pop a primit o parte din bani în patru tranşe, prima tranşă fiind de 40.00 de euro, iar următoarele trei de căte 5.000 de euro, potrivit declaraţiior fiului Sorinei Pintea.

"Dimineaţă am fost sunat de către Senatorul PSD Liviu Marian Pop şi m-a rugat să mă întâlnesc urgent cu cineva. Am coborât la maşină, m-am înregistrat înainte, pentru că nu ştiam cu cine mă voi întâlni şi despre ce e vorba. A venti la mine un domn mic de înţime cu părul grizonat, şi mi-a spus că are nişte informaţii care o pot ajuta pe mama. Mi-a zis că a fost vorba de încă patru tranşe de bani pe care el le-a făcut către Liviu Marian Pop. O dată 40.000 de euro anul trecut, şi o dată câte 5.000 de euro, tot către Liviu Pop, bani care trebuiau să ajungă la mama mea. Am rămas şocat când mi-a zis că el este Marian Costea, denunţătorul. Am întrebat dacă a cerut cineva bani și mi-a răspuns că nu, că a avut înțelegere cu Liviu Pop. L-am întrebat cine e și mi-a răspuns că 'eu sunt denunțătorul'. Atunci m-am speriat și i-am spus că nu mai am ce să vorbesc cu el și am plecat de acolo. Pe urmă m-a sunat Liviu Marian Pop o dată și mi-a trimis mesaj cu semnul întrebării, am și dovadă", a povestit fiul Sorinei Pintea.

Senatorul social-democrat Liviu Pop a declarat luni, la Parlament, faptul că va formula plângere penală împotriva lui Ionuţ Pintea, fiului fostului ministru al Sănătăţii Sorina Pintea. Acesta îi va cere daune morale pentru prejudiciu de imagine provocat de "declaraţiile iresponsabile" ale acestuia.

"Toate sunt nişte bazaconii pe care domnişorul Pintea va trebui să le demonstreze în instanţă. Mâine, avocatul meu va depune plângerea prin care voi cere daune morale pentru prejudiciu de imagine produs de acele declaraţii iresponsabile", a precizat Liviu Pop.

Fostul ministru al Sănătăţii a fost reţinut vineri seară, iar Tribunalul București a decis, sâmbătă, arestarea preventivă pentru 30 de zile. Sorina Pintea a contestat deja măsura arestului preventiv. Curtea de Apel Bucureşti a stabilit să judece vineri, 6 martie, contestaţia depusă de fostul ministru al Sănătăţii.