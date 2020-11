Ludovic Orban, noi precizări despre închiderea pieţelor şi alte restricţii: "Le cer scuze românilor!"

Premierul României, Ludovic Orban, susține că a discutat cu peste 100 de primari din țară astfel încât toți vânzătorii din piețe să aibă condiții pentru a-și vinde marfa.

"Aș vrea să explic aceste măsuri. Obligația noastră ca și Guvern este să protejăm sănătatea oamenilor. Ne-am confruntat în ultima lună cu o creștere îngrijorătoare a cazurilor de Covid-19, care ne-a determinat să luăm aceste măsuri.

Sunt decizii care vor afecta unele categorii. Le cer scuze românilor...! Sigur că aceste decizii sunt urmate de o acțiune constantă pentru a permite producătorilor români unde să-și desfășoare marfa. Am vorbit cu peste 100 de primari și am solicitat prefecților să amenajeze totul bine. Orice om care a urmărit și am văzut și de la specialiști că în aceste spații închise gradul de conformare era foarte mic. Atât producătorii, cât și clienții sunt persoane mai în vârstă și sunt expuși. Este o măsură temporară și evident urmărește să apere sănătatea oamenilor.

Diferența între piață și supermarket e mare: la supermarket sunt sisteme de ventilație, sunt sisteme prin care se respectă măsurile... Diferența este dată de transmiterea virusului. Cine vrea să cumpere în continuare de la piață poate cumpăra în continuare de la piață", a spus Ludovic Orban.

"Uitați-vă ce se întâmplă în toate țările europene!"

Premierul Ludovic Orban a declarat luni că obiectivul Guvernului este reducerea numărului de cazuri COVID-19 și a făcut un apel la români să nu lase „garda jos”.

„Obiectivul este să oprim creșterea numărului de cazuri. În acest sens, am și dispus aceste măsuri. Sigur, o dată ce oprim creșterea numărului de cazuri, există posibilitatea să intrăm pe un trend descendent în ceea ce privește numărul de infectări. Uitați-vă ce se întâmplă în toate țările europene! Vă aduc aminte că România a avut un set de măsuri anterior care a funcționat pe baza acestui sistem de indici, care a permis stăvilirea creșterii numărului de cazuri. România este pe locul 17 la nivel european ca număr de cazuri în ultimele 14 zile. Pe noi ne interesează să oprim creșterea numărului de cazuri”, a spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban anunţă controale la metrou şi STB

Premierul Ludovic Orban anunță măsuri speciale după ce numărul românilor care iau bătaie pe străzi pentru că nu poartă măști a crescut. Deocamdată, acestea vor fi luate la metrou.

"Vom suplimenta. Vom cere o implicare mai serioasă din partea conducerii metroului. Vom discuta și cu conducerea primăriei să existe un grad mai mare de respectare în rândul STB. Însă nu prea am mai văzut oameni care nu respectă. Noi am pus echipaje, sunt polițiști nemulțumiți că i-am pus la metrou", a declarat Orban.

Premierul Ludovic Orban a declarat, referitor la restricţiile pentru prevenirea răspândirii COVID, inclusiv cele vizând suspendarea activităţii pieţelor care funcţionează în spaţii închise, că măsurile au fost luate ţinând cont de evaluările făcute de specialişti în sănătate publică privind principale locuri unde se infectează oamenii. Conform prim-ministrului, controalele făcute în pieţe nu au dus la creşterea gradului. de conformare, iar aceste locuri sunt frecventate de vârstnici, care sunt vulnerabili, motiv pentru care soluţia aleasă a fost aceasta. El a reluat afirmaţiile conform cărora a vorbit cu primarii pentru a găsi soluţii ca producătorii să îşi poată vinde marfa în pieţe volante.

„Am discutat personal cu peste o sută de primari de municipii şi de oraşe ca să pună la punct, că la orice situaţie trebuie găsite soluţii. Sunt pieţe închise care nu pot fi deschise, sunt pieţe care au pereţi retractabili, sunt multe pieţe deschise. (...) S-a făcut o întreagă campanie de către PSD că noi nu protejăm producătorii autohtoni. în toate discuţiile cu primarii le-am spus foarte clar că trebuie să se organizeze astfel încât toţi producătorii români care desfac marfa în pieţe să poată să o desfacă în continuare", a declarat Ludovic Orban duminică seară, la B1 Tv.

Acesta a precizat că a solicitat prefecţilor să aibă întâlniri cu primarii şi să pună la punct un plan de măsuri pentru a se asigura că producătorii pot în continuare să îşi vândă mărfurile. Tarabele vor fi amenajate în parcări şi în spaţiile din jurul pieţelor. Premierul şi-a cerut scuze pentru inconvenientele generate de măsură, dar a subliniat că măsura în sine este una care poate reduce riscul de infectare.

„Nu se închid pieţele, că aşa s-a transmis, se suspendă o perioadă de 30 de zile, vedem cum evoluează în perioada asta. Se suspendă doar activitatea celor care funcţionează în spaţii închise" a explicat Orban.



Acesta a precizat că în cele mai multe ţări europene pieţele sunt volante. Orban a explicat că decizia de a închide pieţele a fost luată, alături de alte decizii, în contextul în care „există un risc de suprasaturare a sistemului medical" şi în contextul în care numărul cadrelor medicale care pot avea grijă de pacienţii infectaţi cu SARS-CoV-2 este limitat iar medicii, la rândul lor, „ating limita rezistenţei umane".

"Măsurile le-am luat ţinând cont de evaluările făcute de specialişti în sănătate publică privind principale locuri unde se infectează oamenii", a adăugat premierul.



Orban a mai explicat că au fost făcute controale în pieţele închise, însă acestea „nu au dus la un rezultat, pentru că nu a crescut gradul de conformare". În plus, el a arătat că mulţi dintre cei mare merg în pieţe fac parte din categoriile vârstnicilor, care sunt cele mai vulnerabile categorii în caz de infectare şi că sunt situaţii în care pieţele închise nu respectă toate normele sanitare.

Şeful Guvernului a precizat că fiecare consumator va fi în continuare liber să aleagă dacă achiziţionează fructe şi legume din piaţă sau din supermarket".



„Plâng pe umerii producătorilor autohtoni PSD-iştii care parcă au făcut tot ce au putut în ultimii ani ca să-i pună pe butuci pe producătorii autohtoni", a mai declarat şeful Executivului. Orban a reclamat ceea ce a numit „o adevărată mafie" în ceea ce priveşte închirierea tarabelor, susţinând că adevăraţii producători întâmpină, în unele cazuri, dificultăţi în a ajunge să îşi vândă marfa.