Microbuze pline cu români din Italia, blocate la intrarea în Capitală. Un dric ce aduce un mort de la Roma, printre maşinile blocate

Microbuzele sunt pline cu români care vin din Italia. Unul dintre şoferi a spus, potrivit România TV, că are în maşină o persoană decedată.

"Nu ne spune nimeni nimic, stăm și așteptăm. Eu am un mort de la Roma, am plecat dinainte de instituirea carantinei, am certificat că nu a murit din cauza coronavirusului.", a spus şoferul.

Printre persoanele blocate sunt şi foarte mulţi copii. Românii veniți din Italia au fost escortați și, cel mai probabil, vor fi duși în carantină, în județele de unde provin.

"Au fost aduși escortați, ca să nu afecteze anumite zone publice, cum ar fi orașe, benzinării, magazine. Vor fi îndrumați spre centrele de carantină sau spre auto-izolare, în funcție de ce decide DSP.", a anunțat Marcel Vela la România TV.

Raed Arafat a anunţat, miercuri, faptul că în acest moment nu există niciun "scenariu care să necesite intrarea Bucureştiului în carantină", însă dacă în Capitală se va ajunge la foarte multe cazuri de infecţie cu coronavirus "putea lua astfel de măsuri, dar nu în acest moment".

Raed Arafat a adăugat faptul că "nu poate să certifice care va fi scenariul" evoluției coronavirusului în România. În timp ce măsurile de prevenție au rolul de a limita și întârzia cât mai mult răspândirea virusului până când va exista un vaccin și un tratament pentru el.

"Nimeni nu poate să certifice care va fi scenariul. La acest moment sunt mai multe scenarii, nu trebuie să speriem pe nimeni. Oamenii de știință au ipoteze, scenarii de lucru care nu sunt probate. Nu e un scenariu apocaliptic, nu vine sfârșitul lumii.

Noi cazuri de coronavirus în România, anunţate miercuri de Grupul de comunicare strategică. Ultima persoană depistată cu coronavirus este un bărbat de 47 de ani, din Bucureşti. Bărbatul a călătorit la Stuttgart între 26 februarie - 2 martie 2020 şi prezintă simptome din 6 martie. Bărbatul este internat la Victor Babeș, a anunţat Grupul de comunicare strategică.