Ministrul Muncii, în direct la România TV de la ora 20.00. LIVE VIDEO

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru a anunţat recent că nu va fi schimbată Legea Pensiilor, dar că face o evaluare a problemelor din acest domeniu în baza sesizărilor pe care le primeşte de la pensionari, în primul rând. Alexandru a mai spus că are deja un inventar, grupat pe 40 de probleme mari, pe care îl va prezenta în scurtă vreme.

Pe de altă parte, majorarea programata a punctului de pensie cu 40% de la 1 septembrie 2020 ar avea loc in contextul unui derapaj bugetar de proportii deja existent, este de parere Consiliul Fiscal al Romaniei.



Chiar fara aceasta masura estimarea CF privind deficitul bugetar pentru anul curent este de 3,8 - 4,1% din PIB, se arata intr-un comunicat al Consiliului, transmis presei.



"Impactul majorarii cu 40% a punctului de pensie de la 1 septembrie 2020, precum si al celorlalte masuri cuprinse in noua lege a pensiilor va fi pe deplin observabil la nivelul anului 2021, estimarea CF privind deficitul bugetar din anul urmator fiind de peste 6% din PIB (in lipsa unor masuri compensatorii). Deteriorarea ar continua si in anul 2022, la peste 7% din PIB.

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat că a existat un contract al Casei de Pensii cu Institutul pentru studii în probleme de muncă pentru scanarea cărţilor de muncă, însă contractul s-a finalizat fără a fi scanate toate cărţile de muncă, iar cele scanate sunt greşite. Astfel, oamenii vor fi puşi în situaţia de a-şi aduce singuri documentele în vederea pensionării.

Despre toate aceste probleme, dar şi despr emajorarea salariilor şi indemnizaţiilor bugetarilor, de la ora 20.00, la România TV.