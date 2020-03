OMS declară pandemie de coronavirus

Organizația Mondială a Sănătății a declarat pandemie de coronavirus. Până în prezent, de la descoperirea coronavirusului în Wuhan (China), la finalul anului trecut, peste 118.000 de oameni din mai multe de 110 ţări au fost infectaţi.

Numărul deceselor la nivel mondial a depăşit 4.000. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a recunoscut: „Nu am mai văzut niciodată o pandemie provocată de un coronavirus". El a adăugat că totuşi crede că poate fi controlată.

Cele mai noi cazuri de Covid-19 din SUA au fost depistate în Florida şi Michigan, iar numărul total a depăşit o mie. În total, 38 de state americane au pacienţi testaţi pozitiv.

Statul Washington este cel mai afectat, cu aproximativ 280, urmat de California şi New York, cu peste 170.

După California, Massachusetts şi Michigan au declarat stare de urgenţă noaptea trecută.

Ministrul Sănătăţii din Panama a anunţat primul deces din cauza Covid-19. În ţara din America Centrală au mai fost înregistrate şapte noi cazuri de îmbolnăvire.

Autorităţile sanitare din Jamaica au confirmat marţi primul caz pe insulă, în capitala Kingston. Pacientul, o femeie care a călătorit recent în Marea Britanie. Femeia a ajuns pe insulă pe 4 martie, a contactat autorităţile pe 9 martie şi se află de atunci în izolare.

Între timp, ministrul britanic al Sănătăţii, Nadine Dorries, a fost testat pozitiv. În Regat au fost detectate peste 380 de cazuri.

Cât priveşte Europa, cea mai afectată ţară este Italia (peste 10.100 de cazuri şi peste 630 de decese), urmată de Franţa (peste 1.500 de cazuri şi 33 de decese) şi Spania (peste 1.600 de cazuri şi 36 de decese).

Turcia a anunţat marţi seară primul caz de infectare la un bărbat care a călătorit în Europa.

China, epicentrul Covid-19, a înregistrat în ultimele 24 de ore o nouă scădere - 24 de noi cazuri şi 22 de decese, la nivelul întregii ţări.

În oraşul Wuhan, unde coronavirusul a fost detectat la finalul anului trecut, au fost raportate miercuri 13 noi infecţii.

Wuhan şi împrejurimile se află în carantină de la finalul lunii ianuarie. Autorităţile provinciei Hubei nu au mai raportat niciun caz de infectare în ultimele zile.

La nivel mondial, numărul cazurilor de infectare cu Covid-19 a depăşit 115.000, mai mult de jumătate dintre bolnavi fiind trataţi.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) explică, pe site-ul său, numele noului coronavirus şi al bolii pe care o provoacă, pentru a evita orice confuzii.



Astfel, denumirea oficială pentru noul coronavirus este SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 - sindrom sever respirator acut coronavirus 2), iar denumirea pentru boala pe care o provoacă este COVID-19.



Virusurile şi bolile pe care le pot declanşa au deseori nume diferite. Spre exemplu, virusul HIV este virusul care declanşează SIDA.



Virusurile şi bolile pe care le provoacă pot primi denumiri diferite din mai multe motive, în funcţie de anumite procese şi de obiectivele oamenilor de ştiinţă. În general, conform OMS, virusurile primesc nume în funcţie de structura lor genetică pentru a facilita procesul de dezvoltare al testelor pentru diagnostic şi medicamentelor sau vaccinurilor. Numele unui nou virus este stabilit de Comitetul Internaţional pentru Taxonomia Virusurilor (ICTV).



Bolile primesc denumiri care să permită discuţii şi informări cu privire la modalităţile de prevenire, de limitare a răspândirii, cu privire la severitatea şi tratament. Bolile primesc denumiri oficiale din partea OMS în cadrul sistemului de Clasificare Internaţională a Bolilor (International Classification of Diseases - ICD).



ICTV a anunţat că numele noului coronavirus este "sindrom sever respirator acut coronavirus 2 - SARS-CoV-2)" la 11 februarie 2020. A fost ales acest nume ţinând cont de similarităţile genetice dintre noul coronavirus şi coronavirusul responsabil pentru focarele de SARS din 2003. Deşi înrudite, cele două virusuri sunt diferite.



OMS a anunţat că numele noii boli este "COVID-19" tot la 11 februarie 2020, urmând liniile directoare stabilite alături de World Organisation for Animal Health (OIE) şi de Food and Agriculture Organization din cadrul ONU