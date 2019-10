Articol publicat in: Societate

Osemnitele Reginei - Mamă Elena, repatriate vineri. Vor fi reînhumate la Curtea de Argeş, alături de cele ale Regelui Mihai I

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Rămășițele pământești ale Reginei-Mamă Elena sunt repatriate vineri, la 37 de ani de la deces. Acestea vor fi reînhumate la Curtea de Argeș, alături de fiul ei, Regele Mihai I. Vor fi ceremonii atât în Capitală cât și la Curtea de Argeș. UPDATE: Sicriul cu osemintele Reginei-Mamă Elena a ajuns în ţară, vineri, pe Aeroportul Internaţional Otopeni cu o aeronavă a Forţelor Aeriene Române. La eveniment sunt prezenţi Custodele Coroanei, Margareta, principele Radu, principesele Sofia şi Maria, reprezentanţi ai Bisericii Romano-Catolice, Bisericii Greco-Catolice, Bisericii Armene, ai Cultului Mozaic şi ai Cultului Musulman. Sunt prezenţi premierul desemnat Ludovic Orban, premierul demis Viorica Dăncilă, secretarul general al PSD Mihai Fifor, ministrul demis al Finanţelor, Eugen Teodorovici, ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, secretarul de stat în MAI Raed Arafat, ministrul demis al Culturii, Daniel Breaz, oameni de cultură şi artă. De la Geneva, sicriul a fost însoţit de Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale, de secretarul de stat Victor Opaschi şi de Ioan Luca Vlad şi Constanţa Iorga, membri ai Casei Majestăţii Sale. Sicriul cu rămăşiţele pământești ale Reginei -Mamă Elena au ajuns vineri pe Aeroportul Otopeni, la ora 11, cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române, din Elveţia. La aeroport va avea loc un ceremonial militar și religios, la care vor fi prezenți Majestatea Sa Margareta și membri ai Familiei Regale, reprezentanți ai instituțiilor statului, ai Bisericii Ortodoxe Române, ai Armatei României, ai Corpului Diplomatic și ai altor confesiuni și religii din România. Publicul nu va avea acces la ceremonie. La ora 11:45, cortegiul funerar va pleca de la Aeroportul Internațional Otopeni la Palatul Elisabeta. Între orele 12.00 - 12.45, sicriul va fi depus în Sala Regilor, unde Familia Regală se va reculege la catafalc. Se dorește astfel, ca în mod simbolic, sicriul Reginei Elena să plece către Curtea de Argeș de la Palatul Elisabeta, locul pe care, la 30 decembrie 1947, Regina-Mamă și Regele Mihai I au fost forțați să-l părăsească. Se închide astfel un cerc al istoriei, deschis dureros acum 71 de ani. Publicul va avea acces în fața Palatului Elisabeta. Cei care vor să-i aducă un omagiu Reginei-Mamă Elena pot să aprindă lumânări şi să depună flori în faţa Palatului Elisabeta din Bucureşti sau la Curtea de Argeş, în faţa Noii Catedrale Arhiepiscopale şi Regale. Majestatea Sa Margareta în roagă pe cei care vor aduce flori să aleagă doar flori albe. La ora 12.45, cortegiul funerar se va deplasa de la Palatul Elisabeta la Curtea de Argeș, pe ruta Chitila (ora 13:00), Titu (ora 13:45), Găești (ora 14:10), Topoloveni (ora 14:40), prin centrul municipiului Pitești (intrare în oraș la ora 15:05) și prin centrul municipiului Curtea de Argeș (intrare în oraș la ora 16:00). Cortegiul funerar nu se va opri de-a lungul călătoriei, dar va încetini viteza în localități. Sicriul Reginei Elena va fi depus în Catedrala istorică Episcopală și Regală vineri, la ora 16:45. Începând cu ora 17:15, publicul se va putea închina și reculege la catafalc. Sâmbătă, 19 octombrie 2019, publicul se va putea reculege și închina la catafalcul Reginei Elena de la ora 8:00 la ora 10:00. Nu vor putea fi depuse flori în catedrală, în jurul catafalcului. Florile vor fi așezate în scuarul din fața Noii Catedrale Arhiepiscopale și Regale (de la intrarea în mânăstire). Slujba de înmormântare va fi oficiată sâmbătă, începând cu ora 12:00, în Catedrala istorică Arhiepiscopală și Regală. Publicul va avea acces în parcul catedralei. La ora 12:40, sicriul, purtat pe umeri de militari ai Brigăzii de Gardă Mihai Viteazul, va fi dus la Noua Catedrală Arhiepiscopală și Regală unde, la ora 13:00, va avea loc ceremonia de reînhumare. Publicul va avea acces pe platforma din fața Noii Catedrale. Familia regală anunță doliu pentru zilele de 18, 19 și 20 octombrie. loading...

