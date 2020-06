Ponta: "Vor să sperie lumea. Bătrânii o să fie speriaţi să meargă la vot şi PSD pierde, că tinerilor nu le e frică"

"Eu as fi vrut sa stau cu dumneavoastra pana la ora 24 si dupa aia sa mergem intr-un restaurant, cum se intampla in toate tarile Europei, sa le spunem romanilor ca pot veni acasa. Ok, cu respectat protocoale, dar sa poata veni.

Dar ne-a anuntat de data asta domnul Tataru ca nu se poate. Nici n-a mai iesit Iohannis sau Orban, l-au trimis pe Tataru. El are treaba cu licitatii care nu ies, care nici nu sunt licitatii, sunt selectii de oferte. Ramasesem ca pe vremea mea, cand se faceau licitatii.", a inceput Ponta dialogul.

"Toata puterea e la PNL, ii mai deranjeaza doamna Renate Weber, o s-o umfle si pe ea. Si judecatorii de la CCR ii mai deranjeaza, dar numai uneori. In rest mai misca cineva in fata lor? Normal ca PNL are informatiile inaintea guvernului. Pe vremea lui Ceausescu era mai bine, nu erau asa prosti. Toata lumea intreaba de ce ne tin inchisi doar pe noi si in alte tari nu? In perioada asta nu trebuie sa faca licitatii, e saptamana si tunul la Ministerul Sanatatii. In al doilea rand se tin de putere, nu se mai face nicio motiune, nimic. Avem alegeri pe 27 septembrie, asta vrea PNL. Orban a zis ca in campania asta nu mai facem campanie, facem online. Cine pierde din asta, cine are organizatie ca lumea? PSD, ei pierd, dar domnul Ciolacu a fost de acord.", a mai spus preşedintele Pro România.

Fostul premier a explicat şi cum ar trebui combatuta pandemia, in momentul de fata.

"Eu il ascult pe Rafila, mi se pare cel mai echilibrat. Dansul spune ca trebuie un numar constant de teste, trebuie sa le faci cand trebuie, trebuie sa explici si ce e cu asimptomaticii. Oamenii nu vor sa-si faca teste, ca sa nu il bage cu toata familia.

Domnul Rafila a zis ca ei au recomandat altceva. De ce sa ma tii in spital pe banii statului doua sapztamani? Ca sa ne batem joc de bani si ca sa speriem lumea. Tot legat de alegeri, cine credeti ca o sa fie cei mai speriati sa mearga la vot? Cei batrani, ca cei tineri, ati vazut, nu le e frica. Si cine pierde din asta? Tot PSD", afirma Ponta.

"Mi-a spus cineva, un om de afaceri important, ca are o asteptare de la politica: sa stie cine e responsabil, ca asa e la el la firma, daca merge bine, da prime, daca se greseste, da pe cineva afara. Cine isi asuma responsabilitatea, sa vina sa zica, daca iese bine, ma votati pe mine in toamna, daca iese rau, imi dau eu demisia. Omul mi-a spus ca e prima data cand chiar i se pare ca e luat de prost. Ii doare fix in cot ca sunt prinsi ca fac prostii, ca incalca reguli.", a completat fostul premier.

