Prima zi de şcoală. Anisie: Este, pentru fiecare dintre noi, un an imprevizibil şi complicat, dar şi cu multe oportunităţi

În prima zi de şcoală, ministrul Educaţiei a trasnmis un mesaj pentru elevi, părinţi şi profesori.

"Dragi copii,

Stimati părinți,

Stimați colegi profesori,

Bine ați revenit la școală!

Este, pentru fiecare dintre noi, un an imprevizibil și complicat, dar și cu multe oportunități! Din păcate, a fost nevoie de o situație de criză pentru a realiza, cu adevărat, cât de mult contează anii de școală în formarea viitorului adult.

Am înțeles cu toții că avem urgent nevoie să adaptăm sistemul contextului actual: prin conștientizare, modernizare și, cel mai important, prin digitalizare!

Chiar dacă acest an școlar începe cu unele temeri din cauza situației epidemiologice, nerăbdarea elevilor de a-și revedea colegii și profesorii, bucuria și speranța tuturor că într-o zi se vor întoarce la școală sunt infinit mai puternice.

Acest început trebuie să fie, în primul rând, despre copii! Noi, profesorii, vom avea șansa să dovedim și acum că suntem încrezători în destinul nostru și că putem să-i pregătim pe elevi pentru viață! Lor trebuie să le dăruim cunoașterea, pasiunea și suportul nostru, indiferent de școala în care învață, de locul din care provin, de contextul familial.

Școala are nevoie de noi toți! Să fim mai prudenți, mai responsabili și mai implicați!

Dragi elevi,

trebuie să conștientizaţi atât importanţa educaţiei, cât și respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului! În voi este forța, alături de noi, de a depăși orice obstacol! Implicarea voastră contează!

Mult succes tuturor și toate gândurile mele bune!



EDUCAȚIA ESTE SOLUȚIA!", a scris Monica Anisie, pe Facebook.

În 12.423 de şcoli, elevii vor merge fizic la cursuri, în timp ce în 4.915 va fi adoptat scenariul hibrid de învăţare, iar în alte 262 de şcoli elevii vor învăţa exclusiv online. Dacă în 11 judeţe vor funcţiona scenariile verde sau galben, în Capitală nu se aplică scenariul verde, 607 unităţi de învăţământ fiind în scenariul galben, iar 29 în cel roşu. În total, 100.000 de copii ar urma să înveţe online.

La începerea anului şcolar, 106 cadre didactice sunt spitalizate, iar 293 sunt în carantină şi doresc să îşi desfăşoare activitatea în sistem online. Alte 91 de cadre didactice care au intrat în concediu medical. De asemenea, sunt 147 de cadre didactice care, începând cu 1 septembrie, au depus dosarele de pensionare la inspectoratele şcolare.

Prima zi de şcoală: mesajul preşedintelui Klaus Iohannis

În prima zi de şcoală, preşedintele României le-a transmis un mesaj elevilor şi dascălilor prin care îi încurajează să abordeze cu curaj această situaţie care, "în urmă cu câteva luni, ar fi părut posibilă doar în cărți sau în filme". De asemenea, preşedintele Iohannis a făcut apel la respectarea normelor sanitare.

"Dragi elevi, Chiar dacă astăzi începem un nou an școlar altfel decât erați obișnuiți, entuziasmul, nerăbdarea și bucuria de a reveni la școală au rămas neschimbate. Trecem cu toții printr-o situație care, în urmă cu câteva luni, ar fi părut posibilă doar în cărți sau în filme. Până când vom reuși să învingem virusul care ne-a schimbat tuturor modul de viață, va trebui ca la școală să respectați câteva măsuri speciale, concepute pentru a nu pune în pericol sănătatea voastră și a celor dragi. Fiecare dintre voi veți avea ocazia să fiți un supererou care, atunci când poartă mască, se spală des pe mâini și ascultă îndrumările cadrelor didactice, își ocrotește părinții și bunicii, cei mai expuși pericolului de a se îmbolnăvi. Eu am foarte mare încredere în voi și, împreună, vom trece cu bine prin această perioadă!", le-a transmis preşedintele copiilor. Citeste si Prima zi de şcoală: 100.000 de copii învaţă online, sute de cadre didactice sunt spitalizate, în carantină sau vor să se pensioneze

Prima zi de şcoală. Mesajul preşedintelui Klaus Iohannis pentru cadrele didactice Klaus Iohannis a făcut apel la dascăli să abordeze acest an şcolar cu "răbdare şi flexibilitate". "Dragi dascăli, Frumoasa misiune pe care v-ați ales-o devine anul acesta una extrem de grea. Obiectivul prioritar de a oferi învățământ de calitate este dublat acum de necesitatea desfășurării actului educațional în condiții sanitare cât mai sigure, deopotrivă pentru elevi și cadre didactice. Pășim cu toții pe un teritoriu necunoscut și tocmai de aceea va fi nevoie de multă răbdare, flexibilitate și energie, va trebui să găsiți resurse interne și adesea să vă adaptați la situații neprevăzute. Sunt convins însă că veți reuși să îi însoțiți pe copii în fascinanta călătorie a cunoașterii, fie că vă veți afla alături de ei în clasă, fie la distanță, prin intermediul mijloacelor de comunicare on-line. Vă doresc un an școlar cât mai bun și vă mulțumesc pentru implicarea voastră!", şi-a încheiat Klaus Iohannis mesajul transmis elevilor şi profesorilor în prima zi de şcoală.

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2020-2021

Semestrul I - 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021)

Semestrul al II-lea - 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021)

Vacanţele elevilor sunt programate astfel:

Vacanţă intrasemestrială (învăţământ preşcolar şi primar): 26 octombrie - 1 noiembrie 2020

Vacanţa de iarnă: 23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021

Vacanţa intersemestrială: 30 ianuarie - 7 februarie 2021)

Vacanţa de primăvară Paştele Catolic (2 - 11 aprilie) Paştele Ortodox (30 aprilie - 9 mai)

Vacanţa de vară: 18 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului şcolar 2021-2022).

Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2021.

Pentru clasele a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.

Programul naţional ‚‚Şcoala Altfel’’ se va desfăşura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare este decisă de unitatea de învăţământ.