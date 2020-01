Rareş Bogdan: "Nu voi fi premierul României ACUM, nu candidez la Primăria Capitalei. Eu, ca preşedintele, pas cu pas"

Rareş Bogdan a anunţat, în exclusivitate la România TV, că nu vizează, în acest moment, nici fucţia de premier, nici candidatura la primăria Capitalei şi acerut să fie scos din orice sondaj. Pe de altă parte, prim-vicepreşedintele PNL a anunţat că alegerile anticipate sunt absolut necesare şi că în următoarele şapte zice vor fi surprize mari pe scena politică.

"Constitutional si neeludand constitutia, presedintele a fost clar azi, premier a fost clar vineri, eu am fost prezicator pe 30 decembrie cand am zis ca vor fi anticipate. Modalitatea o veti afla de la premierul Romaniei si presedintele partidului, aceasta persoana. Presedintele a prezentat o stare de lucru extrem de serioasa. O majoritate constituita din 8 grupuri cu PNL inclusiv releva posibilitatea de a avea anticipate. Domnia sa a vorbit si de intentia de doua tururi de scrutin si alte masuri care vor fi luate de guvernul Orban prin OUG sau asumare. Nu am sa dezvalui eu strategia, exista si este pusa la punct dar este normal ca fiecare om angrenat sa isi faca treaba in functie de prerogative. In acest caz, premierul va anunta. Eu spun si am spus, desi mi-a fost pus in gura si nu era afirmatia mea, ci a lui Dan Andronic pe 30, nu este de dorit demisia premierului, eu personal nu consider ca demisia ar fi prima optiune si recomand alta varianta. Electoratul a solicitat cateva lucruri si noi vom pune tot in aplicare, absolut tot. Daca va uitati pe promisiunile nostre electorale, vezi vedea ca nimic din ce am promis nu vom vor rata in urmatoarele saptamani. Prin OUG sau asumarea raspunderii. Nimic si cand spun nimic o spun raspicat! Nimic din ce isi doreste electoratul nu vom rata. Ludovic Orban stie ce are de facut si sunt convins ca are hotararea necesara, are partidul in spate, are presedintele. Nu exista conflic intre palate. Avem un premier desemnat prin vot secret, Ludovic Orban. A fost, este si va fi premierul Romaniei. Eu, Rares, stiu sa merg dupa modelul presedintelui PAS CU APS. Am sarit deja niste etape pentru ca oamenii m-au simpatizat, nu ma grabesc in aceasta viata. Nu voi candida la primaria Capitalei, sa nu ma bage in sondaje. Lucrurile sa fie clare. Nu voi fi acum premier, am timp in alte guvernari. Avem premier pentru 5 ani de zile, Ludovic Orban.

Preşedintele Klaus Iohannis spune că nu a propus Guvernului sau premierului demisia, pentru declanşarea alegerilor anticipate. "Noi discutăm pe oportunităţi politice şi, dacă voi cere eu vreodată unui guvern demisia, veţi auzi acest lucru de la mine", afirmă Iohannis. El mai spune că alegerile anticipate trebuie făcute cu cât mai repede, cu atât mai bine. "După părerea mea este imposibil de gestionat un an întreg cu aşa mare majoritate pesedistă în Parlament", consideră Iohannis.

"Eu nu am propus în niciun fel Guvernului sau premierului demisia. Noi discutăm pe oportunităţi politice şi, dacă voi cere eu vreodată unui guvern demisia, veţi auzi acest lucru de la mine. Vă amintiţi că am cerut demisia unor guverne, câteodată cu succes, câteodată demisia a venit puţin mai târziu. Nu am discutat acest aspect", a declarat, miercuri, Klaus Iohannis.

El a menţionat că preferă alegerile anticipate.

"Pot să vă spun că am o variantă preferată care se numeşte alegeri anticipate", a afirmat Iohannis.

Referitor la o variantă de premier, Iohannis a spus: "Vom ajunge în această soluţie şi atunci veţi vedea foarte concret cum vom aborda discuţiile".

Iohannis a mai spus că alegerile anticipate se impun dintr-un motiv foarte clar şi foarte simplu.

"Am avut în 2019 alegeri care au fost câştigate net de PNL şi pierdute de PSD, am avut alegeri prezidenţiale care au fost net câştigate de mine, ca şi reprezentant sau ca şi candidat al Partidului Naţional Liberal, şi au fost clar pierdute de PSD. Toate, dar absolut toate sondajele din ultima vreme arată că românii îşi doresc o schimbare o schimbare inclusiv în Parlament, românii îşi doresc ca PSD să plece de la putere şi trebuie să fim foarte realişti. Am câştigat europarlamentarele, am câştigat prezidenţialele, însă în Parlament sunt tot aceiaşi parlamentari care au fost aleşi în 2016 şi PSD are un număr foarte mare de parlamentari şi PSD nu doreşte să lase puterea din mână şi atunci este natural, în această situaţie în care românii îşi doresc o schimbare, au spus-o la fiecare alegere, să purcedem cât mai repede la alegeri parlamentare", a declarat şeful statului.

El a spus că alegerile trebuie făcute câte mai repede.

"După părerea mea este imposibil de gestionat un an întreg cu aşa mare majoritate pesedistă în Parlament, în condiţiile în care de anul trecut deja românii au spus clar nu PSD-ului la putere. Sigur, auzim tot felul de retorici şi de la PSD şi de la alte partide, fiecare vine cu sfaturi aşa cum cred că trebuie să fie făcută politica, dar eu vă spun foarte clar: semnalele date de români sunt evidente şi alegerile trebuie făcute cu cât mai repede, cu atât mai bine. Nu se intră într-o criză politică, se intră într-o procedură care face ca românii să îşi poată exprima votul şi pentru Parlament", a afirmat Iohannis.