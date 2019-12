Traian Băsescu: Nu vom avea alegeri anticipate. PSD este un partid debusolat

"Nu vom avea alegeri anticipate. Sunt inutile. PNL ar trebui să se comportte ca şi cum acum au castigat alegerile, şi nu sa o balbaie un an. M-as pune pe munca temeinica de acum", spune fostul preşedinte.

Traian Băsescu consideră că PSD nu are forţa să răstoarne guvernul Orban. "Ponta a rămas aproape fără partid. Am văzut cea mai cumplita cadere a PSD. Au ajuns sa voteze impotriva propriilor lor legi. Ei trebuiau sa fie in opozitie cu guvernul. Sunt debusolati. Nu stiu ce mai ramane din PSD".

Fostul preşedinte a comentat şi de ce îi bagă în şedinţe Iohannis pe liberali. "Iohannis i-a chemat sa le bage mintile in cap. „Nu poti sa anunti ca ministru de finante deficit de 4,5%. Poate o sa se depaseasca deficitul de 3%, dar nu ai dreptul sa nu faci tot ce se poate pentru ca deficitul sa nu fie 4,5%. Vreau sa intelegeti ce inseamna un deficit oficializat de 4,5%. Inseamna scaderea ratingului de tara si ajungerea la categoria 'junk', adica tara nerecomandabila investitiilor. Nu suntem departe', a zis Basescu.

"Era clar că vom intra într-o perioadă de restructurare a partidului. PSD a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor, domnului Cîțu. Nu excludem depunerea unei moțiuni de cenzură până la finele anului, dar nu aceasta este prioritatea PSD pentru acest moment. Timpul este scurt pentru PSD până la alegerile locale. Prioritatea numărul 1 este de a organiza congresul si de a ne pregăti pentru alegeri. O să depunem moțiune de cenzură. Vrem să vedem cu ce vine pe asumare. Noi ne-am luat porția, am plătit electoral pentru că nu am avut capacitatea să fim suficient de eficienți și transparenți în modificarea legilor justiției”, a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3.

Liderul social democraţilor a subliniat în ce condiţii va depune moţiunea de cenzură.

Traian Băsescu, impresionat de Iohannis: A jucat perfect. PSD e în stare de şoc. Este maturizarea societăţii

"Totul i-a ieșit, inclusiv referendumul pe justiție. (...) Categoric, da (am fost impresionat- n.red), a jucat perfect și a avut și o conjunctură perfectă cu un PSD în degringoladă, debusolat și acest lucru s-a întâmplat după condamnarea lui Dragnea. PSD s-a prăbușit și din punctul de vedere al capacității decizionale”, a comentat fostul șef al statului, la Digi24.



El a spus că PSD este în stare de șoc, în primul rând din cauza rezultatelor din Moldova, dar și pentru că s-a prăbușit deși a mărit salariile și pensiile. ”PSD-ul a realizat și i-a devenit o traumă uriașă că au mărit salariile și pensiile și au obținut un rezultat pe care l-am obținut eu când le-am tăiat. Românii au transmis: "Nene, nu mai suntem cumpărabili cu bani de la bugetul de stat, nu ne mai satisface faptul că ne dați un ban în plus, faceți autostrăzi, faceți-ne spitale". Ăsta a fost mesajul românilor. Uitați-vă la șocul din Moldova, cred că PSD nu-și revine din șoc. Este maturizarea societății”, a comentat Băsescu.