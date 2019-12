Traian Băsescu, impresionat de Iohannis: A jucat perfect. PSD e în stare de şoc. Este maturizarea societăţii

Fostul preşedinte Băsescu a declarat că a fost impresionat de jocul politic prestat de Klaus Iohannis.

"Totul i-a ieșit, inclusiv referendumul pe justiție. (...) Categoric, da (am fost impresionat- n.red), a jucat perfect și a avut și o conjunctură perfectă cu un PSD în degringoladă, debusolat și acest lucru s-a întâmplat după condamnarea lui Dragnea. PSD s-a prăbușit și din punctul de vedere al capacității decizionale”, a comentat fostul șef al statului, la Digi24.



El a spus că PSD este în stare de șoc, în primul rând din cauza rezultatelor din Moldova, dar și pentru că s-a prăbușit deși a mărit salariile și pensiile. ”PSD-ul a realizat și i-a devenit o traumă uriașă că au mărit salariile și pensiile și au obținut un rezultat pe care l-am obținut eu când le-am tăiat. Românii au transmis: "Nene, nu mai suntem cumpărabili cu bani de la bugetul de stat, nu ne mai satisface faptul că ne dați un ban în plus, faceți autostrăzi, faceți-ne spitale". Ăsta a fost mesajul românilor. Uitați-vă la șocul din Moldova, cred că PSD nu-și revine din șoc. Este maturizarea societății”, a comentat Băsescu.



El a mai susținut că, indiferent de situația economică moștenită de guvernul liberal, nu vor fi tăieri în 2020 pentru că este an electoral (tăierea cu 25% a salariilor bugetarilor a fost dispusă de Traian Băsescu și guvernul Boc în 2010, după alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului 2009-n.red).

Europarlamentarii Traian Băsescu și Rareș Bogdan au fost invitați, de Ziua Națională, la România TV. Emisiunea avea ca subiect legătura dintre România și Republica Moldova. De asemenea, europarlamentarul liberal a anunţat că președintele Klaus Iohannis va participa la ședința Biroului Executiv al PNL.