Victor Ponta: Domnul Orban fură bani de la copiii din toată ţara

"Pe 1 iunie 2015, domnul Iohannnis a promulgat legea de dublare a alocaţiilor. Legea fusese votată în unalimitate de PNL. De pe 2, am inceput deja plata alocaţiilor. Mi se pare generos să spui că ai bani de rachete şi nu ai bani de copii. Banii dati la alocatii au un scop economic foarte bun. Părintii se duc şi cumpără mancare, haine, jucării. Asta inseamnă că producătorii români, că statul încasează TVA, ca dai niste bani care ţi se întorc. Eu cand am fost prim ministru asta am făcut.

E o lege votată de Parlament şi preşedintele a votat-o. Domnul Orban nu a pus-o în aplicare. Domnul Orban fură bani de la copiii din toată ţara. Asta cred că e marea suparare. În 2015 la 1 iunie eu am dat banii, a doua zi dl Iohannis mi-a cerut demisia.

Din punct de vedere economic, cred că orice bani pe care statul îi dă înseamna repornirea economiei, nu înseamnă populism sau bani aruncaţi. Să dai banii părinţilor, bani pe care îi cheltuie pentru copii, e un lucru care are sens economic, nu doar politic. De ce nu o fac? Nu stiu, mai ales că e propunerea lor.

În 2015 eu m-am dus la Guvern, mi-am chemat toţi ministri şi le-am spus să vină cu soluţii pentru a da bani pentru copii. A doua zi am dat o ordonanta de urgenţă şi am dat bani la copii. Ce să fac? să-l meditez pe domnul Orban?", a spus Victor Ponta la România TV.

Reamintim că în urmă cu o săptămână, Ludovic Orban a afirmat că dublarea valorii alocaţiilor pentru copii nu se poate face și că impactul bugetar e de peste 6 miliarde de euro. „Nu vrem să aruncăm ţara în aer", a spus premierul.

„Am spus limpede, nu se poate legal. Am prorogat termenul de intrare în vigoare a legii de creştere a alocaţiilor. Oricum am crescut alocaţiile, tot noi am iniţiat proiectul de lege care asigură creşterea anuală a alocaţiilor pentru copii, care să recupereze pierderea puterii de cumpărare datorată inflaţiei. Noi am majorat alocaţiile, dar nu avem bază legală, legea bugetului de stat a intrat în vigoare anterior.

Nu avem banii ăștia! Suntem în procedură de deficit bugetar. Ne dorim creșterea oricărui tip de venit, dar vrem să o facem în contextul realităților economice. Orice drum spre iad e pavat cu intenții bune. Nu vrem să riscăm să aruncăm țara în aer", a precizat Ludovic Orban.