Articol publicat in: Politica

LIVE RomaniaTV

Vioria Dăncilă: Ramona Mănescu a lucrat la Ministerul de Externe împotriva premierului LIVE VIDEO

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă, prima apariţie după moţiunea de cenzură, la #romanitv#. Viorica Dăncilă a vorbit despre trădările din partid, despre complotul lui Victor Ponta pentru distrugerea PSD, despre piedicile din partea ramonei Mănescu, Ministrul de Externe. Foto: RomaniaTV.net Vioria Dăncilă, declaraţii: Am pierdut o bătălie, dar nu am pierdut războiul. PSD a pierdut pentru că a fost trădat. Nu mi s-au cerut favoturi politice. Şi nici bani. Victor Ponta le-a promis posturi de miniştri. Domnul Ponta le-a promis tuturor căo să intre la guvernare. Niciodată dl Iohannis nu va nominaliza un premier de la PSD - Pro România. Dl Ponta vrea să distrugă PSD. Dl Ponta urăşte PSD. Dl Ponta a vrut să revină în PSD după europarlamentare, s-a decis refuzarea lui. De atunci dl Ponta urăşte PSD. Nu am voie să cedez. Mi-am asumat să ţin partidul unit şi am reuşit. Partidul s-a săturat de trădători. Nu avem timp de dispute între noi. Duşmanii noştri sunt în afara partidului. Niciodată PSD nu a susţinut un candidat din afara partidului. Ponta vrea să bage USR în turul 2. Oamenii noştri din ţară nu vor trage pentru cineva din afara partidului. Nu merg mâine la Cotroceni. Nici eu, nici partidul. Ramona Mănescu a lucrat la Ministerul de Externe împotriva premierului. În timpul vizitei în SUA dna Mănescu nu m-a ajutat, nu a stat deloc lângă mine. Dna Mănescu şi-a dorit portofoliul de comisar european. Voi propune ca cei care iau măsuri împotriva partidului să fie daţi afară din partid. Nu ştiu unde voi merge după ce plec de la Palatul Victoriei. O lună jumătate nu merg nicăieri. Sper ca după 24 noiembrie locul de muncă să fie la Cotroceni. Nu am mai vorbit cu L Dragnea din seara alegerilor europarlamentare.

loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay