Dăncilă îi răspunde lui Iohannis: Singura lui realizare e că a dat jos un guvern legitim prin vot. Îl invit la dezbaterea de la TVR

"Klaus Iohannis a prins glas. Am văzut un dispreţ total pentru democraţie şi români. Am vazut un presedinte de tara a carei singura realizare este ca a dat jos un guvern legitim prin vot. Vedem cum incearca sa negocieze cu noi toti pentru definitia democratiei. Pentru o tara intreaga este normal corect si democratic sa existe o dezbatere directa de idei. In 2014 iohannis ne spunea ca o dezbatere este absolut necesara. La aceste alegeri ne spune in fata ca romanii nu mai merita o astfel de dezbatere.

Realitatea este că o astfel de dezbatere ar demonta toată propaganda şi atacurile mizerabile din ultimii ani la adresa mea şi PSD. Probabil de aici acest refuz pe care s-a tot chinuit să-l explice în mod ridicol şi cu non-argumente. Sunt un om răbdător, încă îl aştept pe domnul Iohannis să găsească curajul de a accepta invitaţia mea. După guvernul său, comisarul său şi parlametul său vrea şi dezbaterea sa. Eventual la sediul PNL. Nu, eu îmi doresc ca domnul Iohannis să vină la o dezbatere în faţa românilor, nu să ţină un monolog. Duminica aceasta am primit de la TVR o invitaţie pe care eu am acceptat-o.

Îi voi da domnului Iohannis subiectele să aibă timp să pregătească răspunsuri ceva mai pertinente decât celebrul „ghinion”. Mandatul dumneavoastră este o glumă.

Viorica Dăncilă a enumerat şi temele de discuţie

1. Aţi promis în 2014 că veţi renunţa imunitatea prezidenţială

2. Cum v-ati facut datoria de preşedinte daca în timpul mandatului aţi stat mai mult în vacanta decat la muncă. Aţi făcut o gluma la care am râs. Oare mâine ce o sa ne spuneti ca aţi stat în chirie.

3. Ca președinte care ați încălcat deciziile CCR credeți că meritați un al doilea mandat?

4. Ați făcut promisiuni ca intrarea în Schengen sau ridicarea vizelor pentru SUA. Nu ați reușit să vă întoarceți în țară decât cu o șapcă și trei poze. E normal să cereți un al doilea normal?

5. Credeți că e normal să vorbiți cu nonșalanță de justiție în timp ce dvs. aveți o problemă de corupție cât casa? Sau cât 6 case? Dacă nu aveți probleme cu casa cum a fost eliminată cea de-a șasea?

6. În primele zile de la instalare, guvernul dvs. a anuntat că nu poate plăti salarii și că ar vrea ca bugetarii să muncească până la miezul nopții. Acesta este guvernul normal?

7. De ce ați luat în derâdere pactul pentru bunăstarea românilor?

Citeşte şi: Klaus Iohannis refuză dezbaterea: Dna Vasilica Viorica Dăncilă a fost parte activă a mârlăniilor pesediste



8. De ce nu aţi acordat nici măcar un interviu în această campanie şi nu aţi participat la o emisiune televizată sau interviu. Credeţi că nu aveţi de dat niciun răspuns la întrebările românilor?

9. Domnul Iohannis chiar nu vă deranjează absenţa dumneavoastră din costumul de preşedinte? Nici ruşine nu vă provoacă? Îi rog pe români să-mi transmită întrebătile pe care vor să i le adresez la dezbaterea de duminică. Ar fi inacceptabil să-şi bată joc până la capăt de o ţară întreagă.

Nu o să merg la dezbaterea domnului Iohannis cu cei din PNL. Eu nu vreau o dezbatere în faţa membrilor din partid, vreau o dezbatere cu Iohannis în faţa tuturor românilor.

O să existe o discuție cu Kelemen Hunor. Mă adresez tuturor cetățenilor acestei țări. Eu vreau alături de mine și pe cei din UDMR și pe cei de la Pro România. Nu ca Iohannis, „PNL-ul meu, guvernul meu”.

Domnul Iohannis a spus că nu „are nicio întrebare” să pună contracandidatului. Pe mine nu trebuie să mă aprecieze Iohannis, ci românii, pentru ce am făcut ca prim-ministru.

Am văzut aprecierea lui Iohannis, nu a respectat deciziile CCR privind numirea miniștrilor interimari, a boicotat guvernarea, a venit cu informații false referitoare la Guvernul Dăncilă, a vorbit de o guvernare dezastruoasă. Dacă să crești salarii și pensii, să aduci economia la nivelul cel mai de sus înseamnă o guvernare dezastruoasă înseamnă că dânsul ori e de rea credință, ori nu a fost informat corect.

Vorbește despre o guvernare dezastruoasă. Dacă să crești salarii și pensii, să aduci economia României pe locul doi în Europa, înseamnă că e de rea credință. Iohannis se laudă cu tot ce s-a făcut în România, chiar dacă nu are o contribuţie.



Nu am cască în ureche



"Este un ceas primit de la soţul meu cadou. Nu valorează mai mult de 5.000 de euro ca să îl trec în declaraţia de avere. Soţul meu nu ar fi alocat 20.000 de euro pentru un ceas. Nu seamănă cu ce am eu şi ce a apărut în fotografii.

Vorbesc liber acum. Nu am cască în ureche. Am citit pentru că voiam sa raspund punctual la ce a spus domnul Iohannis.



Cred că preşedintele trebuie să mai înveţe politică externă. A legat MCV de spaţiul Schengen, nu au legătură. Domnul preşedinte nu a aflat încă că noi îndeplinim criteriile încă din 2011. Lucru confirmat şi de Comisia Europeană. Pentru a intra în Schengen, e nevoie de decizie politică. În Consiliul European nu a fost Viorica Dăncilă.

În Consiliul European e preşedintele Românei. El e cel care trebuia să discute cu şefii de stat sau de guvern. Mai mult decât atât, pe anul acesta, la summitul de la Sibiu, preşedintele României spunea că până la final de an România va intra în Schengen. O altă promisiune neonorată. Nu e vina Guvernului.

În programul de guvernare au fost foarte multe obiective. Nu am realizat tot ce am propus. Dar 80% din programul de guvernare l-am realizat. Nu spun că a fost un Guvern perfect, dar cele mai multe obiective le-am realizat. Dar ca să fie corect, mergem cu două foi de hârtie. Pe o foaie scriem ce am realizat noi şi pe cealaltă ce a realizat el în cinci ani. Eu voi scrie într-un an şi nouă luni. Vă asigur că mie nu-mi ajunge o foaie. La preşedinte nu cred că o să vedeţi 2-3 rânduri scrise. Mai aveam un an de guvernare. Dar aş fi vrut o mai mare exigenţă.

Vorbesc limba engleză, dar nu fluent. O înţeleg şi o vorbesc. Aproape toţi preşedinţii de stat vorbesc în limba lor. Pentru cei care vorbesc orice limbă străină am tot respectul. Într-o luna o sa ies cu un discurs în limba engleza".