Viorică Dăncilă: "Chiar am vrut să mă duc la dezbaterea lui Klaus Iohannis". În ce condiţii l-ar numi pe Iohannis premier

Viorica Dăncilă a anunțat că PSD își va mobiliza exemplar electoratul, iar fiecare filială va obține 50% plus 1 din voturi. Șefa PSD nu se teme de trădare în partid, chiar dacă în primul tur PSD a pierdut în fiefuri tradiționale din Moldova, Muntenia și Dobrogea.

"Toată lumea se va mobiliza. Cei care au obținut scoruri mici sunt cauzate din cauză că au crezut că totul vine de la sine. Nu cred că cineva mă va trăda. Dacă o va face, se va autoexclude din partid. Fiecare filială are ca obiectiv să obțină 50% plus 1 din voturi. Eu vă garantez că toate filialele județene fac o campanie serioasă. Am văzut aceste informații din spațiul public, dar o să vedem rezultatele din turul doi și o să vedeți că toți sunt foarte implicați. Probabil multe organizații au crezut că lucrurile vin de la sine și că nu trebuie să mai facă organizarea pe care o știe fiecare lider. Organizare bazată pe dialogul cu oamenii. Vă garantez că am vorbit cu toți liderii de organizații, am vorbit cu primarii. Oamenii sunt foarte implicați și își doresc cu toții să câștigăm alegerile prezidențiale", a spus Viorica Dăncilă, miercuri seara, la România TV.

Întrebată dacă ar păstra guvernul PNL, Viorica Dăncilă a declarat: "Am explicat aseară, dar am văzut că a fost scot din context. Eu aștept propunerea din partea majorității parlamentare, da? Dar cel care este propus trebuie să nu aibă probleme de legalitate. Dacă domnul Iohannis nu ar avea probleme de legalitate, l-aș numi pe domnul Iohannis", a declarat ea, în direct, la România TV. "Dacă nu ar avea probleme de legalitate! Eu știu că are niște dosare, domnul Iohannis. Știu că trebuie să dea niște explicații. Știu că trebuie să dea niște bani statului român. Deci, cel care este propus pentru premier, trebuie să fie un om care să nu aibă probleme cu legea, să nu aibă probleme de legalitate. Deci dacă domnul Iohannis nu ar fi avut aceste probleme, putea să fie o propunere. Eu nu voi repeta greșelile domnului Iohannis. Sunt greșeli care sunt de neacceptat pentru români și pe care eu le-am criticat. Nu voi face eu, ceea ce am criticat la Klaus Iohannis. Deci, în momentul în care există majoritate, majoritatea respectivă face propuneri de premier, da? Dacă acum există un Guvern, voi lucra cu Guvernul în funcție, pentru că președintele este obligat să respecte Separarea Puterilor în Stat", a mai spus fostul premier, precizând că a intenţionat să se ducă la dezbaterea organizată de Klaus Iohannis, dar a avut semnale că se pregătea un scandal.

Despre problema limbilor străine

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, susţine că în cei nouă ani în care a activat ca europarlamentar la Bruxelles nu a avut translator, ea transmiţându-le celor care-i fac o ”vină” din faptul că nu vorbeşte limbi străine că îşi va perfecţiona cunoştinţele de limba engleză şi franceză.

”În nouă ani, cât am fost europarlamentar, nu am avut translator cu mine, deci era necesar să discut cu colegii din Parlamentul European, plecam în diferite deplasări, în diferite misiuni, deci trebuia să discut cu ceilalţi, trebuia să ajungem la un numitor comun. Deci vorbesc, dar sunt un perfecţionist, mi-e teamă de multe ori să nu fac o greşeală. Nu vorbesc perfect, dar asta nu înseamnă că nu înţeleg şi că nu vorbesc. Dacă aceasta este singura mea vină, eu îi asigur pe cei care-mi fac o vină din acest lucru că îmi voi perfecţiona cunoştinţele de limbă engleză şi franceză, astfel încât în scurt timp să vorbesc mult mai bine decât o fac acum”, a declarat Viorica Dăncilă, miercuri seară la TVR.

Preşedintele PSD dă exemplul premierului bulgar Bojko Borisov care nu conoaşte decât limba sa naţională. Dăncilă spune că nu va ezita, ca preşedinte, ca în orice domeniu să folosească experienţa consilierilor ”pentru că nimeni nu este specialist în toate domeniile, dar trebuie să ai deschiderea să dialoghezi cu cei care au experienţă”.

Ea spune că în discuţiile neoficiale foloseşte limba engleză, nefolosind un translator. Candidatul PSD dă asigurări că, în calitate de preşedinte al României, va vorbi în limba română şi în favoarea României atunci când va lua cuvântul în forurile europene. Ea a spus că apreciază faptul că preşedintele Klaus Iohannis vorbeşte limbi străine, dar în critică pe acesta pentru că ”nu se bate pentru România”.

Dăncilă, despre comisarul european: Iohannis a sunat-o pe preşedinta CE

Viorica Dăncilă a lămurit, miercuri seara, la TVR 1, la emisiunea "România9" moderată de Ionuț Cristache, cum au decurs procedurile pentru numirea unui comisar european din partea României în mandatul său de premier.

Președintele Klaus Iohannis este cel care a întors totul printr-un telefon pe care i l-a dat șefei CE, Ursula von der Leyen. Așa a picat și ultima nominalizare făcută de Dăncilă, Victor Negrescu, și a intrat în joc PNL, prin guvernul care urma să fie instalat, cel condus de Ludovic Orban.

"Am avut o discuție cu ea despre propunerile pe care le-am făcut. Dacă nu le accepta, nu mai mergea Rovana Plumb la Comisia Juridică. Apoi, am făcut două propuneri. Dacă e respinsă una, e acceptată alta.

De ce am venit cu domnul Negrescu? Am primit o scrisoare în care îmi cerea urgent să fac o nouă nominalizare. Era un mail în care era trecut și președintele Klaus Iohannis. Eu l-am propus pe Victor Negrescu. Nu l-am sunat pe Iohannis pentru că el a declarat că sunt premier interimar și că nu mai trebuie să numesc altul. Regula respectată este că propunerea vine de la premier, nu scrie nicăieri că trebuie să ai acceptul președintelui. La primele nominalizări i-am spus cele două propuneri pe care le trimit la Bruxelles. A sunat la doamna președinte și i-a spus să nu facă această nominalizare pentru că o să vină un alt premier.", a declarat Viorica Dăncilă.