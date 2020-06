Liviu Dragnea a fost citat de DNA vineri în dosarul Teldrum

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost citat în urmă cu cateva zile de procurorul DNA care se ocupă de dosarul Teldrum pentru vineri, când va fi informat de punerea în mişcare a acţiunii penale, au precizat surse judiciare pentru G4Media.ro. Dragnea va fi adus cu o dubă de la penitenciarul Rahova, unde ispăşeşte în prezent condamnarea de 3 ani şi jumătate primită în dosarul angajărilor fictive de la DGAPSC Teleorman.

Alături de fostul şef al Camerei Deputaţilor au fost citaţi toţi cei puşi sub acuzare, în acelaşi caz, apropiaţi ai acestuia. Procedural, punerea in miscare a actiunii penale înseamnă că persoanele îşi schimbă calitatea din suspect in inculpat şi e un semn că ancheta se apropie de final.

În dosarul Tel Drum, deschis din 2016, fostul lider PSD este pus sub acuzare încă din noiembrie 2017 pentru 5 infracțiuni, două de abuz în serviciu, două de fraudă cu fonduri europene și una de constituire de grup infracțional organizat. Prejudiciul se ridică la 27 de milioane de euro. Procurorii susțin că această companie de construcții din Teleorman, Tel Drum, este controlată de Liviu Dragnea. Chiar dacă el a negat constant acest lucru, sunt nenumărate dovezi în spațiul public care îl contrazic. Vezi, de exemplu, cazul valizei Tel Drum publicat de Riseproject.ro.