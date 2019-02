Liviu Dragnea, atac dur la Ponta şi Cioloş: Securiştii şi-au făcut două partide, Pro România şi USR-PLUS. Replica tăioasă a lui Ponta

"Securiștii și-au făcut două partide, unul pe stânga, unul pe dreapta (...) Pe stanga este partidul lui Maior si Coldea, Pro Romania, iar pe dreapta este al lui Ciolos. Faptul că au început să desfacă conservele arată o mare disperare, ceea ce e foarte bine”, a afirmat Dragnea, întrebat de ziariști cum comentează alianța USR - PLUS.

El a fost întrebat dacă există riscul ca alianţa PSD-ALDE să piardă majoritatea parlamentară în condiţiile în care în ultimele zile mai mulţi parlamentari social-democraţi au trecut la partidul lui Victor Ponta, Pro România, liderul PSD răspunzând: “Majoritatea parlamentară nu se pierde. Majoritatea parlamentară se verifică la legi şi la moţiune de cenzură. Se pare că s-au păcălit”.

De asemenea, Liviu Dragnea a fost întrebat şi dacă se aşteaptă ca şi alţi parlamentari să demisioneze din partidul pe care îl conduce, spunând: “Eu nu mă aştept niciodată. Dacă nu mai e niciunul acoperit, nu mai pleacă niciunul, dacă mai e, mai pleacă”.

Replica lui Victor Ponta nu a întârziat

"Liviu - iar te scarpini la buba? Eu nu mai am nici timp nici chef de mizeriile si laturile in care traiesti tu cu bufonii si metresele tale - dar oamenii trebuie sa stie adevarul !

1. Imi aduc aminte ca tu taiai porcul la vila T14 a SRI si alergai mesenii cu soriciul

2. Imi aduc aminte ca tu ai comandat vin scump din America sa il faci cadou lui Florian Coldea de ziua lui sa il impresionezi / si dupa alegerile din Decembrie 2016 tu ai fugit la Coldea sa il rogi sa il convinga pe Iohannis sa te puna Premier

3. Imi aduc aminte ca tu il bateai la cap pe George Maior sa o angajeze pe iubita ta de atunci la SRI ( ca erai casatorit nu conteaza ca tu esti cu “familia traditionala”) si tot explicai ca ea stie ruseste ca a studiat la Moscova

4. Sa imi aduc aminte ca in ziua in care ai fost prima data condamnat de ICCJ in 2015 ai venit la mine in birou si m-ai batut la cap sa mergem la “baieti” la SRI sa le ceri ajutorul la recurs?

Nu vrei sa schimbi placa asta si sa ne spui in 2018 din banii dati de la Buget la PSD de cate ori ai platit zborurile cu avioane si elicoptere private pentru tine si noua iubita?

Daca te scarpini singur la buba te pot ajuta!", a scris pe Facebook fost premier Ponta.