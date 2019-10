Articol publicat in: Justitie

Liviu Dragnea o acuză pe Viorica Dăncilă de fraudarea banilor UE

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Liviu Dragnea o acuză pe Viorica Dăncilă, într-o cerere de sesizare a Curţii de Justiţie a UE (CJUE), că nu a declarat corect salariul pe care i l-a plătit în perioada când a fost europarlamentar asistentei sale locale, ceea ce reprezintă fraudare a banilor UE. Liviu Dragnea susține că Viorica Dăncilă „nu a declarat salariul real al angajatului asistent local (a declarat exclusiv salariul minim pe economie), astfel încât la bugetul naţional nu au ajuns în intervalul februarie 2017 - ianuarie 2018, dar nici până în prezent impozitele calculate la salariul real virat de Parlamentul European", scrie HotNews.ro, care a consultat documentul. Asistenta locală la care se referă fostul preşedinte PSD este Adriana Botorogeanu, una dintre angajatele de la Protecţia Copilului Teleorman, din dosarul în care Dragnea a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Botorogeanu a fost condamnată și ea la doi ani cu suspendare. Viorica Dăncilă a declarat că îi este frică doar de Dumnezeu și de "măsurile împotriva românilor", ca reacție la faptul că Liviu Dragnea o acuză de unele fraude comise în perioada în care ea era europarlamentar. "Bine, la șapte care sunt împotriva mea, al optulea parcă nici nu mai contează. Eu vă garantez că de fiecare dată am respectat legea. Nu mi-aș fi permis să fac așa ceva, iar dacă exista o mai bună informare și oricare dintre europarlamentari pot să confirme acest lucru, nimeni nu poate să redirecționeze banii către un angajat, pentru că aceștia sunt direct direcționați de către Parlamentul European. Există cinci sau șase firme care pot gestiona această direcțioanre a fondurilor și întâi achită toate obligațiile către stat și pe urmă merge la cel care beneficiază de acest contrat de angajare cu europarlamentarul. Am toate documentele. Nu îmi este frică. Îmi este frică doar de Dumnezeu și de măsurile împotriva românilor (pe - n.r.) care vor să le ia acești oameni", a declarat Viorica Dăncilă despre acuzaţiile lui Liviu Dragnea. Citeşte şi: Viorica Dăncilă, în război şi cu Liviu Dragnea: "Nu înţeleg de ce toţi și-au ales ţintă o femeie-premier" loading...

