Viorica Dăncilă, în război şi cu Liviu Dragnea: "Nu înţeleg de ce toţi și-au ales ţintă o femeie-premier"

"Bine, la șapte care sunt împotriva mea, al optulea parcă nici nu mai contează. Eu vă garantez că de fiecare dată am respectat legea. Nu mi-aș fi permis să fac așa ceva, iar dacă exista o mai bună informare și oricare dintre europarlamentari pot să confirme acest lucru, nimeni nu poate să redirecționeze banii către un angajat, pentru că aceștia sunt direct direcționați de către Parlamentul European. Există cinci sau șase firme care pot gestiona această direcțioanre a fondurilor și întâi achită toate obligațiile către stat și pe urmă merge la cel care beneficiază de acest contrat de angajare cu europarlamentarul. Am toate documentele. Nu îmi este frică. Îmi este frică doar de Dumnezeu și de măsurile împotriva românilor (pe - n.r.) care vor să le ia acești oameni", a declarat Viorica Dăncilă, întrebată cum comentează faptul că Liviu Dragnea o acuză de anumite fraude pe care le-a făcut alături de o consilieră din Parlamentul European. Întrebată de ce crede că Dragnea a luat mai multe măsuri împotriva ei în utlima perioadă, președintele PSD a spus: "Nu înțeleg de ce toți și-au ales țintă o femeie-premier. Nu înțeleg, dar vreau să le spun tuturor că nu am nicio problemă cu legea, nu mi-e frică de niciun control, nu am încălcat Constituția, așa cum fac alții."

Dăncilă, atac la Iohannis: Preşedintele nostru, înalt ca bradul, dar leneş, ne dă indicaţii de la Bruxelles, dar acolo stă ca ghiocelul

Liviu Dragnea vrea sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene în dosarul de la Curtea de Apel București în care contestă noua conducere PSD, stabilite la Congres. Fostul lider PSD a depus la instanță mai multe cereri, între care și cea privind CJUE, următorul termen fiind în 31 octombrie. În sesizarea depusă la fond, fostul lider invoca chiar dizolvarea formaţiunii.