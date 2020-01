Liviu Dragnea, o nouă cerere de eliberare din închisoare. Cazul se judecă la Înalta Curte. Primele cuvinte de la încarcerare

Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a fost întrebat de jurnaliști care a fost, din punctul său de vedere, miza condamnării sale în dosarul angajărilor ilegale.

Pe holurile de la ICCJ, Dragnea spus:”Prețul era România!”. El a spus că încă mai crede că un om nu poate fi condamnat decât de o instanță constituită legal. "Am crezut și încă mai cred că un om nu poate fi condamnat decât de o instanță constituită legal. (...) Știu că s-a spus în presa că vreau a ies cu orice preț de la închisoare. Puteam plăti un preț, dar nu am a vrut. Cred că și eu am dreptul la un proces echitabil ca orice om”, a spus Dragnea la sediul ÎCCJ.

Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a ajuns, joi, la Instanţa Supremă, unde se va lua în discuţie la prim termen contestaţia sa la executare a pedepsei definitive din dosarul angajărilor fictive.

Miercuri, Tribunalul Bucureşti a luat în discuţie o cerere identică iar apărarea lui Dragnea a recuzat magistratul de la această instanţă, cerere ce a fost respinsă.

În cererea depusă pe 6 ianuarie la ÎCCJ, avocații lui Dragnea arată motivele pentru care au formulat contestația la executare.

"Din Decizia CCR nr. 417 din 3 iulie 2019 rezulta indiscutabil ca sentinta penala prin care contestatorul a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate si pe care acum o executa strict in temeiul acestei sentinte (devenite definitive prin respingerea apelurilor pe latura penala) a fost pronuntata de un complet nelegal constituit, adica de o instanta care nu este prevazuta de lege, cu violarea dreptului la un proces echitabil", se arata in cererea depusa la Inalta Curte.