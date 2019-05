Liviu Dragnea va fi încarcerat la PENITENCIARUL RAHOVA. Când poate fi ELIBERAT CONDIŢIONAT

Codul Penal precizeaza că eliberarea conditionata se poate acorda daca "cel condamnat a executat cel putin doua treimi din durata pedepsei, in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani, sau cel putin trei patrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, in cazul inchisorii mai mari de 10 ani". In cazul lui Liviu Dragnea, cererea de eliberare conditionata ar putea fi facuta dupa 2 ani si 4 luni.

Totusi, munca in penitenciar, participarea la programe si activitati educationale, dar si conditiile precare de detentie i-ar putea aduce zile de castig, care ar reduce acest termen. De asemenea, detinutul poate beneficia de 20 de zile castigate daca scrie o carte.

