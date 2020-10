Liviu Negoiţă s-a înscris în PMP. Ce l-a făcut să ia această decizie

"Am revenit pentru că am găsit aici, în PMP, o echipă de oameni serioşi, experienţa pe care eu o am atât în calitate de parlamentar şi în administraţia publică a Bucureştiului m-a făcut să decid venirea în Partidul Mişcarea Populară şi să putem să facem ceva pentru bucureşteni şi pentru românii din celelalte localităţi. Eu cred că, aşa cum se poate observa pe scena politică, atât politica pe care o face PNL, cât şi PSD, dar şi USR care este un implant nereuşit în politica românească numai uitându-se românii la o astfel de variantă îşi dau seama că au nevoie de PMP, de aceea sunt aici, sper să-mi aduc contribuţia ca noi să obţinem un procent important şi să facem legi necesare pentru bucureşteni, dacă ar fi să mă refer la faptul că se moare în Bucureşti, dincolo de pandemie, de poluare. Ori nu se poate ca Parlamentul să rămână impasibil la o astfel de situaţie Bucureştiul aproape cea mai poluată capitală din UE. De asta sunt eu aici", a declarat Liviu Negoiţă, la sediul BEM.

Eugen Tomac i-a transmis un mesaj de bun venit pe reţelele de socializare.

"Bun venit în PMP, Liviu Negoiţă!", a scris pe Facebook liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, postând şi o imagine alături de Negoiţă pe treptele sediului PMP.

De altfel, Negoiţă a fost prezent alături de Tomac şi de aţi lideri ai partidului, la depunerea listelor de candidaţi pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie.

În vârstă de 58 de ani, Liviu Negoiţă a fost videpreşedinte PDL, preşedinte al PDL Bucureşti, deputat, primar al Sectorului 3, iar în 2009 a fost nominalizat pentru postul de premier de preşedintele Traian Băsescu, care după încheierea mandatului a fondat PMP.

