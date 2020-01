Liviu Pop cere demisia ministrului Muncii: "O habarnistă"

Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru, a declarat marți seară, la Antena 3, pe un ton nervos, în contextul discuțiilor din spațiul public despre eventuala creșterea a vârstei de pensionare dar și pe fondul întârzierii plății pensiilor, că ministrul Muncii, Violeta Alexandru, este „habarnistă".

„Cu toata dragostea pentru dna ministru, e habarnista", a zis Liviu Pop. El i-a transmis ministrului Muncii: „Astept cu nerabdare si deosebit interes demisia dvs.".

Senatorul PSD a povestit ca in 2012 cand era ministru „tehnocrat" in guvernul USL, a asistat la o discutie in care liberalii pregateau schimbari importante la varsta de pensionare, dar ele nu au devenit realitate. „In creierul lor exista acesta intentie", a spus Liviu Pop.