Liviu Pop, după arestarea Sorinei Pintea pentru luare de mită. "Niciodată nu am avut discuţii despre şpăgi"

În cadrul emisiunii "Ediţie Specială", Liviu Pop a vorbit despre scandalul în urma căruia Sorina Pintea a fost arestată preventiv pentru 30 de zile pentru luare de mită-

"Am spus-o atunci când la ora 13-14 am aflat de implicarea mea. Nu am nici un amestec. Regret ce se întâmplă. Cred în prezumţia de nevinovaţie a fiecăruia. Am încredere in instanţe şi în procurori. Ce caut aici este o dilemă. Am vazut şi declaratia fiului", a declarat Liviu Pop, la România TV.

Fostul ministru al Educaţiei a precizat că vrea să-şi facă dreptate în instanţă, după ce Ionuţ Pintea, fiul Sorinei Pintea, a a afirmat că a aflat de la denunţătorul din acest dosar că o parte din banii daţi mită ar fi ajuns la Liviu Pop.

"Şi eu am un copil cu autism şi mă gândesc de multe ori dacă trebuie să mă duc în instanţă. Luni voi depune o plângere în civil pentru daune morale. Nu are ce să caute numele meu în această ecuaţie. Nu am înţeles miza. Nu am facut şi nu voi face chestii din astea", a spus Liviu Pop.

Senatorul PSD a spus că l-a sunat sâmbătă dimineaţă pe fiul Sorinei Pintea despre acuzaţiile lansate.

"Sunt nişte minciuni pe care cineva trebuie sa si le asume. Luni voi depune plângere în civil, chiar dacă îmi este greu, îl ştiu pe Ionuţ si nu pot accepta lucruri de genul", a precizat Pop.

Întrebat dacă ar putea fi vorba despre o răzbunare, Liviu Pop a spus că nu ştie acest lucru pe motiv că a crezut că "este o chestiune normală de familie, un apropiat, ştiindu-l pe Ionut puţin zburdalnic".

Fostul ministru al Educaţiei a spus că s-a întâlnit în urmă cu două săptămâni cu Sorina Pintea şi au avut "discuţii exclusiv despre Baia Mare".

"Niciodată nu am avut discuţii despre şpăgi, în viaţa vieţilor mele nu am făcut lucrul acesta. Pe Sorina o consider prietenă. Nu îl inteleg pe Ionut", a spus Liviu Marian Pop, la România TV.