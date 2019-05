Liviu Pop, după condamnarea lui Dragnea: E trist că am ajuns în zona aceasta şi nutrim speranţa că vom depăşi acest moment greu

Liviu Pop spune că ”este o zi grea pentru politica românească, pentru Partidul Social Democrat”. ”E trist că am ajuns în zona aceasta şi nutrim speranţa că vom depăşi acest moment greu”, a declarat Liviu Pop.



Acesta declară că ”PSD este un partid solid, are puterea să se regenereze”.



”PSD este un partid solid, are puterea să se regenereze, chiar dacă rezultatele de ieri ne-au dat un semnal de alarmă vizavi de comunicarea pe care trebuie s-o facem în primul rând cu românii. Avem capacitatea să trecem peste acest moment şi indiferent de conflictele interne, care cu siguranţă se vor acutiza în perioada imediat următoare, până la urmă, partidul va ieşi întărit”., a mai spus Liviu Pop.



Liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat luni, de magistraţii ICCJ, la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.