Liviu Pop, plângere penală împotriva fiului Sorinei Pintea: "Cer daune morale"

"Toate sunt nişte bazaconii pe care domnişorul Pintea va trebui să le demonstreze în instanţă. Mâine, avocatul meu va depune plângerea prin care voi cere daune morale pentru prejudiciu de imagine produs de acele declaraţii iresponsabile", a precizat Liviu Pop.

Citeşte şi: Declaraţii BOMBĂ făcute de fiul Sorinei Pintea. Îl acuză pe senatorul PSD Liviu Pop că ar fi implicat în dosarul de mită VIDEO

În ceea ce priveşte cele patru tranşe de bani pe care fiul Sorinei Pintea a povestit că senatorul Liviu Pop le-ar fi primit, cel din urmă a declarat că sunt doar nişte minciuni.

"Nişte minciuni, mă puneţi să comentez nişte aberaţii? În instanţă să arate şi mesajele şi toate probele".

Despre denunţătorul din cazul Sorina Pintea, senatorul social-democrat a reafirmat: "Băiatul lui e finul meu, l-am cununat acum patru - cinci ani. Repet acelaşi lucru de sâmbătă, când am aflat de situaţie".

Citeşte şi: Reacţia lui Liviu Pop la acuzaţiile aduse de fiul Sorinei Pintea: "Am vorbit să văd ce s-a întâmplat, nu altceva"

Senatorul social-democrat, Liviu Pop a precizat că nu a fost contactat de organele de anchetă.



"Nu m-a sunat nimeni. Dacă se vor întâmpla asemenea lucruri vă voi anunţa public", a afirmat el.

Liviu Pop, după arestarea Sorinei Pintea pentru luare de mită

Senatorul PSD Liviu Pop a declarat, sâmbătă, la România TV, că nu are nicio implicare în dosarul în care Sorina Pintea, fost ministru al Sănătăţii, a fost arestată pentru luare de mită. Fostul ministru al Educaţiei se apără, după ce a fost acuzat de fiul Sorinei Pintea că ar fi primit o parte din bani.

În cadrul emisiunii "Ediţie Specială", Liviu Pop a vorbit despre scandalul în urma căruia Sorina Pintea a fost arestată preventiv pentru 30 de zile pentru luare de mită.

"Am spus-o atunci când la ora 13-14 am aflat de implicarea mea. Nu am nici un amestec. Regret ce se întâmplă. Cred în prezumţia de nevinovaţie a fiecăruia. Am încredere in instanţe şi în procurori. Ce caut aici este o dilemă. Am vazut şi declaratia fiului", a declarat Liviu Pop, la România TV.

Fostul ministru al Educaţiei a precizat că vrea să-şi facă dreptate în instanţă, după ce Ionuţ Pintea, fiul Sorinei Pintea, a a afirmat că a aflat de la denunţătorul din acest dosar că o parte din banii daţi mită ar fi ajuns la Liviu Pop.