Liviu Vasilescu, inspector general al Poliţiei Române: "Imaginile surprind chestii punctuale şi sunt interpretate"

Inspectorul general a răspuns acuzaţiilor unora dintre cei anchetaţi, care susţin că ar fi fost agresaţi de forţele de ordine fără să aibă vreo legătură cu scandalul de la care a pornit întreaga intervenţie.

"In urma consumului de alcool de la cheful din curte, a izbucnit un scandal care a ajuns in strada, era violenta stradala. Moment in care fortele de politie au ajuns la fata locului si au intervenit. Politia a fost sesizata de vecini. In jurul orei 20:45 un apel la 112 a sesizat un conflict, iar la fata locului s-au deplasat efective ale politiei, directiei de interventie si jandarmi.

Traian Berbeceanu: "Vom fi intransigenţi cu derbedeii. La violenţă trebuie răspuns cu violenţă. Proporţional"

Sunt cazuri izolate, care in mare parte au aparut in urma consumului de alcool. Noi monitorizam Facebook-ul si unde apar astfel de imagini, intervenim. Apar diverse imagini unde lumea nu respecta ordonantele militare, altii incita la violenta. Sunt chestiuni punctuale.

Dati-mi voie sa nu comentez acuzatiile, iar modul de interventie si tactica se stabilesc in functie de fiecare situatie si se stabileste cea mai buna modalitate.

In toate cazurile se respecta principiul gradualitatii si proportionalitatii fortei.

Nu poti sa tragi intr-un autovehicul, avand in fata persoane, pentru ca exista riscul sa ranesti sau sa omori oameni nevinovati.

Cel mai important lucru dupa aceste actiuni este ca nu au fost persoane ranite grav. Imaginile de obicei prind chestii punctuale si se interpreteaza. Eu sunt sigur ca colegii mei au actionat cum trebuie.

Incepand de astazi de la ora 17 s-au suplimentat efectivele de jandarmi, SIAS si am cerut si sprijinul inspectoratului de aviatie, care ne-a oferit doua elicoptere.

Manifestam toleranta 0, in limitele legii. Daca ridici piatra, suporti consecintele legale", a declarat inspectorul general Liviu Vasilescu.