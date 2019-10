Articol publicat in: Societate

Locomotiva trenului internaţional cu destinaţia Viena a luat foc. Călătorii au fost evacuaţi

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 48 min) // Sursa: romaniatv.net Călătorii trenului internațional Cluj Napoca - Viena au fost evacuaţi, joi dimineață, după ce locomotiva trenului a luat foc. Mecanicii au chemat de urgență pompierii de la ISU Cluj. Locomotiva a fost decuplată, iar vagoanele au fost întoarse în Gara Cluj-Napoca. Locomotivă trenului a luat foc în mers, pe calea ferată. Garnitura transporta călători pe ruta Cluj-Napoca - Viena. Oamenii au fost evacuați din tren până la sosirea pompierilor iar vagoanele au fost decuplate de la locomotiva cuprinsă de flăcări. Pompierii au putut interveni abia după ce a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică a liniilor de transport. Din fericire, în urma incendiului nu au existat persoane rănite. "Două autospeciale pentru stins incendii și un echipaj SMURD au fost alertate ca urmare a unui incendiu care a cuprins o locomotivă ce rula pe calea ferată din apropierea străzii Tăietura Turcului, din municipiul Cluj-Napoca. Solicitarea a venit în jurul orei 7.40, iar din primele informații se pare că garnitura transporta călători pe ruta Cluj-Napoca – Viena. Călătorii au fost evacuați din tren până la sosirea pompierilor, iar vagoanele au fost decuplate de la locomotivă cu o altă locomotivă mobilizată de către regia de transport feroviar. Pompierii sosiți de urgență la locul incendiului au putut interveni pentru stingerea incendiului numai după ce a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică a liniilor de transport aeriană a căii ferate și realizarea unei împământări de către echipele specializate a regiei de transport. Nu au fost persoane rănite ca urmare a acestui eveniment, iar flăcările au fost stinse în aceste momente de către pompieri", a declarat Andrei Biriș, purtătorul de cuvânt al ISU Cluj, pentru media9.ro. loading...

