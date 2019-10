Articol publicat in: Societate

Locomotiva unui tren personal a luat foc. Pasagerii au coborât din tren în siguranţă

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Locomotiva unui tren personal a luat foc, duminică, în staţia Apahida. Pasagerii s-au autoevacuat și nu s-au înregistrat răniţi, a informat ISU Cluj. "A izbucnit un incendiu la o locomotivă în Gara Apahida şi la faţa locului au intervenit două autospeciale. Garnitura avea trei vagoane de transport persoane. În momentul declanşării incendiului, în vagoane au fost circa 20 de pasageri care s-au autoevacuat în siguranţă. Nu a fost necesară intervenţia echipajelor medicale", potrivit ISU Cluj. Conform aceleiaşi surse, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit la sistemul electric. loading...

