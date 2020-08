Locuinţă ANL de la Primăria lui Mazăre pentru Stelian Ion când zeci de familii erau evacuate

Publicația Ziua de Constanța scria în noiembrie 2004, dată la care Stelian Ion depusese dosarul la RAEDPP și mai avea câteva luni până să-i fie aprobată cererea de a obține o locuință ANL, că "Regia Autonoma de Exploatare a Domeniului Public si Privat (RAEDPP) a demarat in aceasta toamna o ampla actiune de evacuari imobiliare, in urma carora zeci de familii constantene au ajuns pe drumuri. Acoperita de legea restituirii caselor nationalizate, institutia a depus eforturi pentru efectuarea acestor executari silite. Problema este ca cei de RAEDPP nu incearca in nici un fel sa rezolve problemele evacuatilor, care nu solicita altceva decat o alta locuinta cu chirie. Legea trebuie respectata si nimeni, nici chiar chiriasii, nu comenteaza legitimitatea actiunilor efectuate de adevaratii proprietari ai imobilelor. RAEDPP se inhama "constiincios" la aceasta activitate distructiva, dar legitima, fara sa incerce insa vreo clipa sa rezolve problemele oamenilor ramasi fara casa. In acest fel, in ultimul timp au ramas fara un adapost zeci de familii. Este si cazul persoanelor care au locuit aproape zece ani intr-un imobil de pe strada Ecaterina Varga. Sapte familii au fost executate silit pe data de 15 octombrie si de atunci, o mare parte dintre aceste persoane (printre care minori, bolnavi si persoane cu handicap) stau in strada, fara un adapost normal deasupra capului. RAEDPP nu pare interesata de rezolvarea problemei si singura varianta ramane "exilul" de pe "Muntii Tatra", o zona din cartierul Poarta 6 unde s-au adunat toti evacuatii din ultimele luni.O revendicare legitimaIn urma cu mai bine de patru ani, proprietarii imobilului cu numarul 34 din strada Ecaterina Varga au solicitat redobandirea acestei case, parter plus doua etaje. Mostenitorii lui Vasile Nicolae, Tanase Adriana si Vasile Ana au cerut in instanta sa li se recunoasca dreptul de proprietari ai casei respective. Instantele constantene competente sa solutioneze cauza au emis pe rand sentintele 752 /13.09.1999 si 15099/16.10 2001, prin care dispuneau acordarea imobilului catre mostenitorii de drept. In acel moment, proprietarii au fost de acord ca cele sapte familii care locuiau cu chirie in imobil sa ramana aici inca trei-patru ani. La inceputul acestei luni, mostenitorii au demarat executarea silita. Insotiti de reprezentantii RAEDPP si un executor judecatoresc au trecut la actiune pe data de 8 octombrie. Oamenii au parasit casa fara sa protesteze, dar s-au adresat regiei, cerand noi spatii de locuit. Ei facusera de mai multe ori adrese solicitand acest lucru, dar nu primisera nici un raspuns. Celor de la RAEDPP nu le-a pasat insa nici o clipa ce se intampla cu acesti oameni, multumindu-se sa isi faca "planul de evacuari" cu care se tot mandreste de ceva timp, de parca ar fi arestat cine stie ce criminali cautati prin Interpol. Oamenii, multi fara educatie, au fost trimisi de la o institutie la alta, unde au primit numeroase promisiuni, dar nici o rezolvare. Este o dovada in plus ca celor din conducerea regiei nu le pasa de ceea ce se intampla cu aceste persoane evacuate. Daca nu Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat, atunci cui ar trebui sa ii pese ?Condamnati la inghetCele sapte familii care au locuit ani buni in imobilul de pe Ecaterina Varga s-au trezit in strada cu toata agoniseala de o viata. Au sperat insa mereu ca "statul" ii va ajuta si le va da un alt acoperis deasupra capului. S-a dovedit ca nu este asa si acum, disperati, oamenii se gandesc ca vor face sarbatorile in strada. In imobilul de pe Ecaterina Varga au locuit timp de opt ani si membrii familiei Nicolae. Mama si doua fiice lucreaza ca femei de serviciu, intrucat au in ingrijire nu mai putin de sase copii minori si o bunica de 70 de ani, care este mereu bolnava. Mama si una dintre fete sunt vaduve, in timp ce a doua fiica are un copil din flori, astfel ca nu exista nici un barbat care sa le ajute. Cat timp a locuit in imobil, familia Nicolae si-a platit totusi chiria la timp si nu a existat nici un fel de conflict cu locatorul initial (ICRAL) sau, ulterior, cu regia. Cand proprietarii de drept au intrat in posesie, oamenii nu au protestat si au parasit casa. Au cerut o noua locuinta, dar nu au primit nici un raspuns. Ei se tem ca vor avea de infruntat cel putin o iarna fara sa aiba un adapost. Doi dintre minorii familiei, sugari cu varste de pana intr-un an, au locuit cateva zile in cort, apoi au fost luati de doua familii din vecini. Din cele sapte familii, cateva s-au refugiat la rude, dar Maria Nicolae si ai sai nu au avut unde sa se duca. In aceeasi situatie se afla si Ioan Mocanu, un barbat de 47 de ani care sufera de un handicap fizic de gradul I si este pensionat medical de mai bine de noua ani. Barbatul are certificat de revolutionar si a muncit peste 20 de ani ca sudor la intreprinderi precum TCL, ICH sau IMN. El locuia singur in apartamentul cu numarul 1 si, la un moment dat, daduse la RAEDPP suma de 15 milioane, in incercarea de a deveni proprietarul apartamentului. A primit suma inapoi in momentul in care au venit proprietarii, dar fara vreo actualizare desi de la plata facuta trecusera ani buni. Mocanu sta toata ziua pe un scaun in fata fostei sale case si spera ca situatia sa isi gaseasca in cele din urma rezolvare. Ramane de vazut daca macar acum, in al doisprezecelea ceas, RAEDPP va face ceva in acest sens sau se va multumi sa dea afara oamenii din case, fara sa se gandeasca nici o clipa la solutionarea acestei probleme."