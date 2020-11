Locuitorii unui sat din Sibiu au reparat singuri conducta principală de apă. Angajaţii Primăriei sunt în izolare

Viceprimarul comunei susține că utilajul care ar fi trebuit să sape pentru remedierea situației este defect. În plus, majoritatea angajaților din Primărie se află în carantină, conform TurnulSfatului.ro.

Locuitorii au semnalat problema în urmî cu două săptămâni, vâzând că problema nu se rezolvă, aceștia au reparat singuri țeava. Cu toate acestea, problema nu pare rezolvată în totalitate.

”Doar ieri pentru remediere a trebuit jumătate de zi să se întrerupă alimentarea cu apă, dar și așa, pe partea cu țeava avariată era o presiune extrem de mică", spune unul dintre locuitori.

Primăria este în izolare

„Da, a fost o defecțiune și avem utilajul cu care trebuia să săpăm defect. Oamenii, având în vedere că nu mai au apă, au forțat nota și au reparat singuri. Este o țeavă foarte veche. Primăria trebuie să se ocupe de această avarie, doar că la noi este o situație foarte deosebită acum. Aproape tot personalul este în carantină și nu avea cine să se ocupe”, a declarat viceprimarul pentru TurnulSfatului.ro.

De asemenea, primarul este la curent cu situația din sat, însă acesta susține că este vorba despre două conducte. Angajații au reușit să repare una dintre ele, însă izolarea le-a stricat planurile pentru a doua conductă.

”Au fost două conducte într-adevăr defecte. Una am rezolvat-o noi săptămâna trecută. Am încercat să mergem să o reparăm și pe cea care a rămas. Nu știu dacă au făcut-o sau nu (n.r. referire la locuitorii din Scoreiu). Noi am avut o problemă de izolare și din cauza asta... . Joi, vineri, săptămâna trecută ne-am făcut teste și avem colegi pozitivi. Suntem izolați și de asta a rămas problema nerezolvată. Eu am vorbit cu cineva de acolo (n.r. Scoreiu), ieri și i-am spus că suntem izolați și că încercăm, să vedem cum, să trimit pe altcineva acolo să meargă. Acum nu știu exact ce au spus ei (n.r locuitorii din Scoreiu). Într-adevăr au fost două conducte sparte, una s-a rezolvat. La sfârșitul săptămânii trecute am vrut s-o rezolvăm și pe cealaltă, dar COVID-ul ăsta ne-a bulversat de n-am mai știut ce să mai facem. Probabil că încercăm vinerea asta s-o rezolvăm”, spune Ioan Strava.