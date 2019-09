Logodnica pedofilului olandez, dezvăluiri şocante. "Nimeni nu se naşte rău"

Femeia susține că au fost împreună 2 ani, timp în care pedofilul, nu a dat semne că ar avea probleme sexuale.

"Nu, nu am văzut nici un semn. Absolut nici unul. Poate pentru că eram orbită de dragoste, poate pentru că nu erau. Nu aveam ce să văd. Cred că nimeni nu se naște rău, dar dacă vii pe lume într-o familie ca a lui Joop, nu ai nici o șansă. Cred că Joop s-a luptat din greu să rămână bun, să fie omul pe care l-am cunoscut: cald, sensibil, inteligent, prietenos, vesel, generos...

Am transmis condoleanțe familiei. Încă nu îmi vine să cred că e vorba de el. Sunt tristă și pentru fetița care a murit. E o situație foarte, foarte tristă. Am izbucnit în plâns când am aflat.", a spus fosta logodnică.

