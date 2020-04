Look Plus transmite meciurile de fotbal din Belarus. Este singurul campionat din Europa care nu s-a oprit

Look Plus va transmite în acest week end trei meciuri, după următorul program:

Torpedo-BelAZ Zhodino - Energetik-BGU - sâmbătă, 11.04, ora 16:00

Gorodeya - Dinamo Minsk - sâmbătă, 11.04, ora 18:00

Minsk - BATE Borisov - duminică, 12.04, ora 15:00

