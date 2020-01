LORA, imaginea controversată cu care a stârnit scandal pe internet FOTO

Lora apare cu spatele în una din cele mai recente imagini postate pe Instagram, într-o pereche de jeanși mulați. Fanii i-au admirat posteriorul și au lăudat-o pentru forma fizică excepțională, iar alţii au considerat lipsă de respect această imagine în care vedeta apare de la spate.

"Looking at the bright side" ("Să vezi partea pozitivă a lucrurilor"), este mesajul Lorei care a însoțit imaginea.

Fanii au reacționat imediat: "Un citat smart la o poză cu fundul. Tu parcă puteai mai mult", "Oare câți au dat zoom la poza asta?", "Și în final ce vrei să arăți la poza asta? Fundul? Părul? Geamul? Am observat că toate vă arătați fundul etc. Ce vreți să arătați că aveți fund, păr sau ce? Eu una nu înțeleg poza asta".

"E o poză din spate și fundul e atașat. Trebuia să-l tai din poză? Nu poți să fii smart și să ai și fund? Nu înțeleg. Eu nu mă văd cum mă vedeți voi. Pentru mine e o poză cu mine din spate. O poză mișto, puțin mișcată. U're trying to shame me", a răspuns Lora.