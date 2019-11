Loredana Chivu, dezvăluiri despre prima noapte de amor. Când şi cu cine şi-a pierdut VIRGINITATEA

Loredana Chivu a avut o relaţie de cinci ani cu Alex Necula, bărbatul care a făcut-o femeie. Drept răsplată că era virgină, tânărul a achitat facturile atunci când blondina şi-a mărit bustul şi buzele.

"Pentru ca a fost virgina, Alex i-a pus Loredanei silicoane, i-a dat bani sa isi umfle buzele si ii satisfacea toate capriciile. Ea isi cumpara haine aproape zilnic, ceasuri, parfumuri. Totul pe banii lui Alex. La randul ei, Loredana mai trece cu vedea escapadele iubitului eu. Il si iubea, dar nici nu vroia sa piarda confortul de care se bucura", a dezvăluit o prietenă apropiată blondinei din acea perioadă pentru Cancan.

Loredana Chivu a vorbit şi despre operaţiile estetice: "Prima operație la sâni mi-am dorit-o că eram complexată că nu aveam. Am avut problemă cu acea operație, s-a infectat și a trebuit să urmeaze o reconstrucție, adică încă trei operații la sâni, până am ajuns să îi am așa. Altă operație este rinoplastia, am făcut-o pentru că nu puteam să respir și eram îngrozită cum o să arate dacă nu umblu și estetic. Restul sunt mici schimbări, injectări, buzele sunt injectate, acum doi ani le-am injectat, am grijă de mine".