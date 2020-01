Loredana Groza, o nouă imagine-şoc! Cum s-a lăsat fotografiată de data aceasta FOTO

Loredana Groza, 50 de ani, se numără printre cele mai frumoase vedete autohtone. Cântăreaţa reuşeşte să stârnească invidie în rândul femeilor prin tenul neted, lipsit de imperfecţiuni şi trupul tonifiat.

Recent, vedeta şi-a bucurat admiratorii cu o fotografie de infarct, postată pe reţelele de socializare. Îmbrăcată cu o cămaşă neagră, transparentă şi cu motive florale delicate, Loredana Groza le-a oferit masculilor o privelişte de neuitat, iar aceştia nu-şi mai pot lua ochii de la decolteul său generos.

"Wow eşti o păpuşică, te iubesc! / Ești cea mai frumoasă femeie! / Mai frumoasă ca niciodată! Eşti o femeie de nota 10", sunt doar unele dintre comentariile fanilor de pe Instagram.

Loredana Groza are un stil de viaţă echilibrat. Pe lângă mersul la sală, cântăreaţa are un truc pe care îl pune în aplicare în fiecare dimineaţă pentru a se menţine în formă: "Dimineața beau, pe stomacul gol, o cană cu apă fierbinte. De dimineață am mâncat un iaurt și am pus niște semințe de in. Vă recomand și vouă, e foarte sățios".