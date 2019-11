LOTERIA BONURILOR FISCALE 17 NOIEMBRIE 2019. Ce bon a ieşit câştigător

LOTERIA BONURILOR FISCALE 17 NOIEMBRIE 2019.

Cum se organizează?

Loteria bonurilor fiscale se organizează lunar şi constă în extragerea aleatorie de numere, astfel:

a) un număr cuprins în intervalul dintre 1 şi 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Numărul reprezentând valoarea totală a bonului fiscal rezultă în urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse între 0 şi 9;

b) un număr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.

Loteria bonurilor fiscale poate fi organizată şi ocazional după cum urmează:

a) cu ocazia sărbătorilor legale;

b) în situaţiile în care la extragerile lunare nu există câştigători două luni consecutive;

c) în alte situaţii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. (Sursa: mfinanțe.gov.ro)

,Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani, persoanelor fizice rezidente şi nerezidente în România, deţinătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României.



La extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii.

Extragerea se realizează în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.



La extragerile ocazionale participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice. Extragerea se realizează după minimum 15 zile de la sfârşitul intervalului calendaristic pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.



Extragerile sunt organizate de către Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. şi sunt publice. Rezultatul extragerilor se consemnează într-un proces-verbal care se postează pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru o perioadă de minimum 30 de zile.



Un bon fiscal este considerat câştigător dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcţionează în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;

b) sunt lizibile toate informaţiile obligatorii, aşa cum sunt prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999;

c) are valoarea totală exprimată în monedă naţională, egală cu valoarea extrasă;

d) a fost emis în ziua extrasă;

e) nu are menţionat niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului.



Revendicarea premiilor se face prin depunerea bonului fiscal câştigător, în original, la orice unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, alături de copia actului de identitate sau a paşaportului titularului bonului şi de o cerere al cărei model şi conţinut se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice la propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.



Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de a revendica premiul. La solicitarea titularului bonului fiscal, unitatea teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală unde a fost depus originalul bonului fiscal câştigător eliberează o copie care poartă menţiunea "conform cu originalul".



Plata câştigurilor se face de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor, după verificarea autenticităţii şi realităţii bonurilor fiscale depuse pentru revendicarea premiilor, de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.



În vederea determinării valorii câştigătoare pentru un bon fiscal, după centralizarea situaţiei bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, se împarte fondul lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obţinută se rotunjeşte la leu în favoarea câştigătorului.



În cazul în care într-o lună calendaristică nu există câştigători, fondul de premiere se reportează pentru extragerea următoare.



Pentru anul 2015, prima extragere lunară va avea loc în luna iulie 2015.



Prima extragere ocazională va avea loc în data de 13 aprilie 2015. La această extragere vor participa bonurile fiscale emise în perioada 2 februarie – 28 martie 2015.



Obligațiile operatorilor economici conform prevederilor OUG 28/1999:



Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.



Operatorii economici sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire la obligația de respectare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.



Modelul anunțului a fost aprobat prin OMFP nr.159/2015 și poate fi descarcat de aici.



În cazul în care operatorii economici refuză emiterea şi înmânarea bonului fiscal clientului, acesta din urmă are dreptul de a beneficia de bunul achiziţionat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.



Începând cu data de 1 martie 2015 pentru a semnala nerespectarea obligațiilor legale ale operatorilor economici poate fi apelat gratuit, non-stop, serviciul TelVerde al Ministerului Finanțelor Publice: 0800 800 085