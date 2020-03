LOTO: Agenţiile loto sunt închise începând de astăzi. Tragerea loto de joi, în direct la România TV de la ora 18.15

Începand de astazi, agentiile loto sunt inchise, a anunţat conducerea Loteriei Române.

Pentru cei care au jucat deja pentru tragerile loto de joi, 19.03.2020, facem precizarea ca aceste trageri vor avea loc in conformitate cu regulamentul de joc. Tragerea loto de joi va fi transmisă în direct la România TV, de la ora 18.15.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 19 MARTIE 2020, numere loto 19.03.2020, live pe România TV sau aici

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc:

Super noroc:

Noroc plus:

Plata castigurilor se va face exclusiv la agentiile proprii casierie resedinta de judet, lista acestora fiind disponibila pe site la link-ul LISTA AGENTII PLATITOARE. De asemenea, la nivelul aparatului central se vor efectua plati de luni pana joi in intervalul 8:30-14:00 si vineri in intervalul 8:30-13:00, in conformitate cu plafoanele stabilite si comunicate pe site-ul www.loto.ro, la rubrica INFO LOTO – PLATA CASTIGURILOR.