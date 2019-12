LOTO 31 DECEMBRIE 2019. Loteria Română anunţă premii importante la tragerile loto de Anul nou

Loteria Romana organizeaza TRAGERILE SPECIALE LOTO DE ANUL NOU. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana va organiza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana va suplimenta fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza:

Loto 6/49 – 500.000 de lei

Joker – 200.000 de lei

Loto 5/40 – 50.000 de lei

Tot de Anul Nou are extragerea pe baza de lozuri necastigatoare „Lozul Anului Nou”. Pentru aceasta s-au pus in joc 2 castiguri constand in cate un autoturism. Aceasta extragere va fi transmisa, de asemenea, in direct, pe postul de televiziune România TV in cadrul emisiunii „ROMÂNII AU NOROC”.