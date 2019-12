LOTO, LOTO 6 DIN 49 8 DECEMBRIE 2019. REZULTATE LOTO 08.12.2019, live pe România TV:

LOTO 6 din 49: 43 , 45 , 34 , 27 , 12 , 23

Loto 5 din 40: 5 , 31 , 20 , 34 , 15 , 3

Joker: 11 , 17 , 27 , 14 , 28 / 5

Noroc: 2 4 9 4 8 9 3

Super Noroc: 6 3 7 4 1 7

Noroc Plus: 5 9 6 3 9 0

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 19,93 milioane lei (peste 4,17 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 1,88 milioane lei (peste 394.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 2 milioane de lei (aproximativ 431.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, se inregistreaza un report de peste 350.000 de lei (peste 73.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 190.600 de lei (aproximativ 40.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 379.000 de lei (peste 79.000 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 124.000 de lei (peste 26.000 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49 5 DECEMBRIE 2019. REZULTATE LOTO 05.12.2019, live pe România TV:

LOTO 6 din 49: 28, 36, 33, 22, 43, 37

Loto 5 din 40: 31, 14, 33, 22, 28, 29

Joker: 5 / 32, 5, 42, 39, 37

Noroc: 0978559

Super Noroc: 385898

Noroc Plus: 991836

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 19,54 milioane lei (peste 4 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,84 milioane lei (peste 385.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,96 milioane lei (aprox. 411.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 330.000 de lei (peste 69.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 180.000 de lei (peste 37.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 342.000 de lei (peste 71.600 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 121.700 de lei (peste 25.400 de euro).

La tragerea principala Loto 6/49, de duminica, 1 decembrie, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 132.560,80 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agentie din Sighetu Marmatiei, judetul Maramures si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, iar cel de-al doilea a fost completat, de asemenea, cu trei variante simple la Loto 6/49, fiind jucat la o agentie loto din Sibiu.

De asemenea, la tragerea principala Loto 5/40, de duminica, 1 decembrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 109.988,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din orasul Siret, jud. Suceava si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40.

In primele unsprezece luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat peste 5,74 milioane de castiguri in valoare totala de peste 203,67 milioane euro

In luna noiembrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 521.874 de castiguri in valoare totala de peste 87,90 milioane lei (peste 18,39 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 88.193 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 5,40 milioane lei (peste 1,13 milioane euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 959 de castiguri, in valoare totala de peste 1 milion de lei (peste 212.600 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 411 castiguri, in valoare totala de peste 618.500 de lei (peste 129.400 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 4.200 de castiguri, in valoare totala de peste 95.700 de lei (peste 20.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 43.000 de castiguri, in valoare totala de peste 1,40 milioane de lei (aproximativ 294.000 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 9.258 de castiguri in valoare totala de peste 408.000 lei (peste 85.400 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 1.691 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 91.000 de lei (peste 19.000 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 191 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 33.000 de lei (peste 6.800 de euro).

Jocul Videoloterie

La Videoloterie s-au inregistrat 373.967 de castiguri, in valoare totala de peste 78,83 milioane lei (aproximativ 16,50 milioane de euro).

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 01.12.2019, incasarile sunt in suma de 8.283.290,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 828.329, iar numarul de bilete jucate este de 428.236.

La tragerea Noroc din data de 01.12.2019, incasarile sunt in suma de 597.639,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 199.213, iar numarul de bilete jucate este de 154.689.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 01.12.2019, incasarile sunt in suma de 1.579.368,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 197.421, iar numarul de bilete jucate este de 107.441.

La tragerea Noroc Plus din data de 01.12.2019, incasarile sunt in suma de 136.432,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 68.216, iar numarul de bilete jucate este de 53.935.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 01.12.2019, incasarile sunt in suma de 473.052,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 78.842, iar numarul de bilete jucate este de 39.502.

La tragerea Super Noroc din data de 01.12.2019, incasarile sunt in suma de 32.490,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 32.490, iar numarul de bilete jucate este de 22.181.