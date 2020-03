LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 12 MARTIE 2020, numere loto 12.03.2020. LIVE extragerea pe România TV

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 12 MARTIE 2020, numere loto 12.03.2020, live pe România TV:

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc:

Super noroc:

Noroc plus:

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,81 milioane lei (peste 377.800 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2 milioane lei (peste 425.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 6,75 milioane lei (peste 1,4 milioane de euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report de peste 244.700 de lei (peste 50.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 761.000 de lei (peste 158.000 de euro) in timp ce la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 41.000 de lei.

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea Joker suplimentara de duminica, 8 martie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 207.792,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Brasov si a fost completat cu doua variante simple.

CASTIGATORUL PREMIULUI DE CATEGORIA I LA TRAGEREA LOTO 6/49 DIN DATA DE 01.03.2020 SI-A RIDICAT ASTAZI CASTIGUL

Un jucator din Pitesti este castigatorul marelui premiu in valoare de peste 1,7 milioane euro la tragerea Loto 6/49

“Sa fiti optimisti, jucati, altfel n-o sa castigati! Am crezut intotdeauna ca voi castiga. Acum mi s-a schimbat toata viata.” – este mesajul pe care castigatorul premiului de categoria I il transmite jucatorilor

In cursul zilei de astazi, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 01.03.2020, in valoare de 8.199.947,52 lei (peste 1,7 milioane euro).

Jucatorul norocos este din Pitesti, are in jur de 50 de ani, este familist convins si se considera un mare microbist. Dupa cum ne-a declarat, joaca de peste 30 de ani la loto iar numerele care i-au purtat noroc nu au nicio semnificatie, acestea fiind alese la intamplare. Joaca, de fiecare data, numai la tragerile loto de duminica si, de-a lungul anilor, a castigat doar premii mici, de categoria a IV-a.

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 08.03.2020, incasarile sunt in suma de 5.301.930,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 530.193, iar numarul de bilete jucate este de 282.576.

La tragerea Noroc din data de 08.03.2020, incasarile sunt in suma de 389.787,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 129.929, iar numarul de bilete jucate este de 102.120.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 08.03.2020, incasarile sunt in suma de 2.225.648,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 278.206, iar numarul de bilete jucate este de 142.771.

La tragerea Noroc Plus din data de 08.03.2020, incasarile sunt in suma de 170.044,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 85.022, iar numarul de bilete jucate este de 67.357.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 08.03.2020, incasarile sunt in suma de 516.840,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 86.140, iar numarul de bilete jucate este de 38.541.

La tragerea Super Noroc din data de 08.03.2020, incasarile sunt in suma de 31.947,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 31.947, iar numarul de bilete jucate este de 21.662.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 8 MARTIE, numere loto 08.03.2020. Loteria Română vine cu un cadou pentru toți jucătorii loto 6/49, Joker, 5 din 40 și restul jocurilor. Compania organizează pe 8 martie trageri duble la toate jocurile, altfel șansele de câștig se dublează cu aceleași bilete. Premiile puse la bătaie sar de 1.31 milioane de lei doar la Joker.

Rezultatele Loto de duminică 8 martie 2020 Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc live pe România TV

Loto 6/49: 3, 6, 39, 45, 26, 21

Loto 6/49 suplimentar: 8, 10, 9, 45, 27, 16

Loto 5/40: 20, 13, 3, 26, 35, 32

Loto 5/40 suplimentar: 5, 1, 33, 29, 20, 13

Joker: 15/ 32, 10, 33, 3, 12

Joker suplimentar: 17 / 27, 36, 23, 42, 9

Noroc: 2 6 8 8 8 2 4

Super Noroc: 7 2 0 5 5 7

Noroc Plus: 9 5 8 4 9 2

La loto 6 din 49 se suplimentează premiul cu încă 200.000 de lei, astfel fondul de câștig la categoria I este de 730.000 de lei dacă rezultatul este ghicit pentru toate cele șase norocoase, premiul a fost suplimentat și la tragerile loto de joi.

La jocul Noroc premiul este în valoare de peste 1.96 milioane de ale, aproximativ 430.000 de euro. Jocul Noroc plus are un fond de câștig de 47000 de euro, aproape 226000 mii de lei.

Premiile la jocul 5 din 40 au ajuns la un report de 126500 de euro, iar la Super noroc 37000 de lei. La tragerea Loto 5/40 de joi, 5 martie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 135.446,70 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Craiova si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40.

Câștigătorii loto au la dispoziție 90 de zile să-și revendice premiul de la sediul Loteriei din București.

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana va suplimenta fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza:

Loto 6/49 – 200.000 de lei

Joker – 100.000 de lei

Loto 5/40 – 50.000 de lei

Informatii utile de la www.loto.ro

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 08.03.2020, incasarile sunt in suma de 5.301.930,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 530.193, iar numarul de bilete jucate este de 282.576.

La tragerea Noroc din data de 08.03.2020, incasarile sunt in suma de 389.787,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 129.929, iar numarul de bilete jucate este de 102.120.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 08.03.2020, incasarile sunt in suma de 2.225.648,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 278.206, iar numarul de bilete jucate este de 142.771.

La tragerea Noroc Plus din data de 08.03.2020, incasarile sunt in suma de 170.044,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 85.022, iar numarul de bilete jucate este de 67.357.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 08.03.2020, incasarile sunt in suma de 516.840,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 86.140, iar numarul de bilete jucate este de 38.541.

La tragerea Super Noroc din data de 08.03.2020, incasarile sunt in suma de 31.947,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 31.947, iar numarul de bilete jucate este de 21.662.

Cum joci la loto?

Tragerile loto au loc în fiecare zi de joi și duminică la România TV, de la ora 18:15. Duminică, 8 martie vor începe la ora 18:00. Jucătorii loto pot pune bilete la agențiile loto sau partenerii autorizați în fiecare zi în programul magazinului, iar în ziua jocului până la ora 16:00.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 5 MARTIE 2020, numere loto 05.03.2020

Loto 6/49: 21 39 16 6 25 10

Joker: 16 4 43 36 5 + 7

Loto 5/40: 35 38 3 2 21 13

Noroc: 0 8 1 6 4 8 6

Super noroc: 7 9 1 1 4 9

Noroc plus: 7 7 6 8 4 8

SUPLIMENTAR 500.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49

In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 1.03.2020, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 500.000 de lei pentru tragerea din data de 05.03.2020.

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,91 milioane lei (peste 398.200 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aprox 6,2 milioane lei (peste 1,28 mil de euro) iar la categia a II- a este in joc un report in valoare de peste 100.000 lei (aprox 22.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 200.000 lei (aprox 44.000 de euro)

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 553.000 lei (aprox 115.000 de euro) si la categoria a II-a, un report de peste 108.300 lei (peste 22.500 de euro) iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 34.400 lei.

Marele premiu la tragerea Loto 6 din 49 de Mărţişor a fost câştigat. Unde a fost cumpărat biletul de 1,7 milioane de euro

In primele doua luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat peste 1 milion de castiguri in valoare totala de peste 36,35 milioane de euro

In luna februarie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 523.873 de castiguri in valoare totala de peste 88,80 milioane lei (peste 18,45 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 76.155 de castiguri, in valoare totala de peste 4,74 milioane lei (peste 986.500 de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 943 de castiguri, in valoare totala de peste 1,73 milioane lei (peste 360.400 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 509 castiguri, in valoare totala de peste 351.000 de lei (aprox. 73.000 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 4.461 de castiguri, in valoare totala de peste 101.000 lei (peste 21.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat peste 60.819 castiguri, in valoare totala de peste 2,18 milioane lei (peste 454.400 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 11.493 de castiguri in valoare totala de peste 516.000 de lei (peste 107.200 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 14 castiguri, in valoare totala de peste 36.800 de lei (peste 7.600 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 722 de castiguri, in valoare totala de peste 38.600 de lei (peste 8.000 de euro).

Jocul Videoloterie

La Videoloterie s-au inregistrat 368.757 de castiguri, in valoare totala de peste 79 milioane lei (peste 16,43 milioane de euro).

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 01.03.2020, incasarile sunt in suma de 3.452.475,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 690.495, iar numarul de bilete jucate este de 333.651.

La tragerea Noroc din data de 01.03.2020, incasarile sunt in suma de 461.967,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 153.989, iar numarul de bilete jucate este de 120.831.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 01.03.2020, incasarile sunt in suma de 1.122.632,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 280.658, iar numarul de bilete jucate este de 133.506.

La tragerea Noroc Plus din data de 01.03.2020, incasarile sunt in suma de 163.754,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 81.877, iar numarul de bilete jucate este de 64.536.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 01.03.2020, incasarile sunt in suma de 293.892,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 97.964, iar numarul de bilete jucate este de 39.575.

La tragerea Super Noroc din data de 01.03.2020, incasarile sunt in suma de 33.923,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 33.923, iar numarul de bilete jucate este de 22.661.

Loto 6/49: 9, 49, 25, 36, 38, 24;

Joker: 20, 9, 8, 42, 31 + 20

Loto 5/40: 27, 22, 33, 18, 6, 10;

Noroc: 5, 1, 8, 1, 1, 4, 2;

Super noroc: 0, 6, 4, 1, 8, 8;

Noroc plus: 9, 4, 7, 4, 6, 0.

La tragerea Loto 6/49 din data de 27.02.2020, încasările sunt în sumă de 1.762.750,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 352.550, iar numărul de bilete jucate este de 173.180.

La tragerea Noroc din data de 27.02.2020, încasările sunt în sumă de 249.828,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 83.276, iar numărul de bilete jucate este de 64.311.

Joker și Noroc Plus

La tragerea Joker din data de 27.02.2020, încasările sunt în sumă de 796.712,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 199.178, iar numărul de bilete jucate este de 93.695.

La tragerea Noroc Plus din data de 27.02.2020, încasările sunt în sumă de 118.408,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 59.204, iar numărul de bilete jucate este de 45.730.

Loto 5/40 și Super Noroc

La tragerea Loto 5/40 din data de 27.02.2020, încasările sunt în sumă de 209.151,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 69.717, iar numărul de bilete jucate este de 27.970.

La tragerea Super Noroc din data de 27.02.2020, încasările sunt în sumă de 25.140,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate este de 25.140, iar numărul de bilete jucate este de 16.391.

Report la Joker la categoria I de peste 1,25 milioane de euro

Tragerile Loto din data de 27 februarie 2020 se vor difuza în direct, pe România Tv, în cadrul emisiunii ”Românii au noroc”, începând cu ora 18:15.

Duminică, 1 martie, vor avea loc primele trageri:

Loto 6/49

Noroc

Joker

Noroc Plus

Loto 5/40

Super Noroc ale lunii martie, după ce la ultimele trageri loto ale lunii februarie, care au avut loc joi, 27 februarie, Loteria Română a acordat 16.074 de câștiguri în valoare totală de 737.913,82 lei.

Report Loto 6/49, Joker și Loto 5/40

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de aproximativ 7,6 milioane lei (aproximativ 1,58 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat în valoare de peste 1,85 milioane lei (peste 386.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 6 milioane lei (peste 1,25 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează, de asemenea, un report în valoare de aproximativ 70.000 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 193.000 de lei (peste 40.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 494.400 de lei (aproximativ 102.800 de euro) în timp ce la Super Noroc, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de peste 30.700 de lei.