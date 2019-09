LOTO, LOTO 6 DIN 49. Rezultate LOTO 15 septembrie 2019, numerele loto din 15.09.2019

LOTO, LOTO 6 DIN 49. Rezultate LOTO 15 septembrie 2019. Duminică, 15 septembrie, au loc noi trageri loto.

Loteria Română organizează duminică, cu ocazia aniversării a 113 ani de la înfiinţare, Tragerile Speciale Loto Aniversare, în cadrul cărora va exista o tragere suplimentară la jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, cu un fond de câştiguri suplimentar în valoare totală de 350.000 lei, potrivit informaţiilor transmise de Loteria Română.

Numerele extrase duminică, 15 septembrie

LOTO, LOTO 6 DIN 49. Rezultate LOTO 12 septembrie 2019. Joi, 12 septembrie, au loc noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de duminica, 8 septembrie 2019, s-au inregistrat 20.816 castiguri, in valoare totala de 1.358.440,33 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,13 milioane lei (aproximativ 1,3 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 918.000 lei (aproximativ 194.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 15,50 milioane lei (peste 3,27 milioane euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 223.300 lei (peste 47.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 50.300 de lei (peste 10.600 de euro).

La tragerea Noroc de duminica, 8 septembrie, s-a castigat premiul de categoria a II-a, in valoare de 161.863,74 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 26-095 din Sighișoara, jud Mureș, fiind completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 și doua variante la Noroc.

Un alt jucător norocos a câștigat premiul de categoria I la Noroc Plus, în valoare de 88.166,10 lei. Biletul castigator a fost jucat la agentia 24-111 din Baia Mare și a fost completat cu doua variante la Joker și o varianta la Noroc Plus.

De asemenea, categoria a III-a de la Joker i-a adus un premiu in valoare de 47.352,32 lei unui jucător din București, ce si-a completat biletul loto cu doua variante la Joker, la agentia 71-058 din sectorul 1.

LOTO 8 SEPTEMBRIE 2019. Reportul la categoria I a jocului Joker în cadrul tragerilor loto de duminică atinge 15,28 milioane lei (peste 3,23 milioane euro), iar reportul la categoria I a jocului Loto 6/49 este în valoare de peste 5,63 milioane lei (peste 1,19 milioane euro), informează vineri Loteria Română.

LOTO 6 din 49: , 43, 4, 48, 29, 44, 23

Loto 5 din 40: 4, 7, 3, 17, 5, 40

Joker: 14 + 27, 3, 32, 2, 11

Noroc: 9421756

Super Noroc: 596077

Noroc Plus: 237724

La categoria Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1 milion lei (peste 215.000 euro), în timp ce reportul categoriei I la Noroc Plus este peste 68.200 lei (peste 14.400 euro).



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 175.000 lei (peste 37.100 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 47.200 (aprox. 10.000 euro).



La tragerile loto de joi, 5 septembrie, s-au înregistrat 15.748 de câştiguri, în valoare totală de 709.602,14 lei.

La tragerea Noroc de duminica, 1 septembrie 2019, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 2.082.484,24 lei! Biletul norocos a fost jucat la agentia 20-116 din Deva, jud. Hunedoara si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul acestuia fiind de doar 8,5 lei! Ultima oara, premiul de categoria I a jocului Noroc fusese castigat acum mai bine de un an, pe data de 21.06.2018!

Loteria Română a acordat peste 4,15 milioane de câştiguri, în valoare totală de peste 144,88 milioane de euro, în primele opt luni ale acestui an, informează compania.

Numai în luna august 2019, Loteria Română a acordat la jocurile automatizate pe care le organizează un număr de 501.885 de câştiguri, în sumă de 83,7 milioane lei (peste 17,72 milioane de euro).

Dintre acestea, un număr de 63.950 de câştiguri, în valoare totală de peste 3,85 milioane de lei (peste 817.000 de euro) s-au înregistrat la jocul Loto 6/49, 841 de câştiguri, în valoare de 730.000 de lei (peste 156.400 de euro) la jocul Noroc, iar 531 de câştiguri, în sumă de peste 1,24 milioane de lei (peste 263.700 de euro) au fost înregistrate la jocul Loto 5/40.

De asemenea, la jocul Super Noroc au fost consemnate 4.456 de câştiguri, în valoare totală de aproximativ 105.000 lei (peste 22.000 de euro), la jocul Joker s-au înregistrat 83.152 de câştiguri, de peste 3,57 milioane lei (circa 756.500 de euro), iar la jocul Noroc Plus s-au înregistrat 13.635 de câştiguri în valoare totală de peste 718.000 lei (peste 152.000 de euro).

Alte patru câştiguri, în valoare totală de aproximativ 5.500 de lei, s-au înregistrat la jocul Pronosport, iar un număr de 56 de câştiguri, de aproximativ 18.000 de lei (peste 3.800 de euro), au fost consemnate la jocul Prono-S. De asemenea, un număr de 335.260 de câştiguri, în valoare totală de 73,4 milioane lei (peste 15,54 milioane de euro), s-au înregistrat la jocul Videoloterie.

LOTO. La tragerile loto de duminica, 1 septembrie 2019, s-au inregistrat 25.352 de castiguri, in valoare totala de 3.151.284,16 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,40 milioane lei (peste 1,14 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1 milioane lei (peste 213.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 15,10 milioane lei (aprox. 3,20 milioane euro), in timp ce reportul categoriei I la Noroc Plus este peste 53.700 lei (peste 11.350 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 142.000 lei (peste 30.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aprox. 45.000 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 1 septembrie 2019, numere loto 01.09.2019.

REZULTATE DUMINICĂ 1 septembrie 2019

LOTO 6 din 49: 36, 19, 38, 44, 6, 20

Loto 5 din 40: 32, 37, 18, 30, 27, 40

Joker: 9/ 25, 22, 19, 4, 10

Noroc: 7 0 9 7 9 8 2

Super Noroc: 2 6 8 9 0 8

Noroc Plus: 7 5 0 6 8 0

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,94 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 3 milioane de lei (peste 637.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 14,91 milioane de lei (peste 3,15 milioane de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 34.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 100.000 lei (peste 21.000 de euro).

La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 42.000 de lei.

La tragerea Noroc de joi, 29 august 2019, s-a castigat premiul de categoria a III-a, în valoare de 48.394,08 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 22-017 din Iasi şi a fost completat cu 1 varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 29 AUGUST 2019, numere loto 29.08.2019. LOTO 6/49. La tragerile de duminică 25 august, Loteria Română a acordat 27.750 câştiguri în valoare totală de 1.174.628,55 lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,70 milioane lei (aprox. 1 milion de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3 milioane lei (peste 638.000 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 14,75 milioane lei (peste 3,12 milioane euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 19.500 de lei.

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 67.000 de lei, iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 39.700 lei.

Numerele extrase de joi, 29 august, 2019

Loto 6/49: 25, 1, 13, 34, 28, 30

Joker: 14 / 42, 18, 27, 10, 32

Loto 5/40: 1, 39, 40, 22, 2, 28

Noroc: 3094209

Super noroc: 305313

Noroc plus: 468567

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 25.08.2019, incasarile sunt in suma de 2.584.260,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 516.852, iar numarul de bilete jucate este de 256.059.

La tragerea Noroc din data de 25.08.2019, incasarile sunt in suma de 375.741,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 125.247, iar numarul de bilete jucate este de 95.764.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 25.08.2019, incasarile sunt in suma de 1.475.940,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 368.985, iar numarul de bilete jucate este de 157.611.

La tragerea Noroc Plus din data de 25.08.2019, incasarile sunt in suma de 178.048,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 89.024, iar numarul de bilete jucate este de 70.390.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 25.08.2019, incasarile sunt in suma de 198.729,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 66.243, iar numarul de bilete jucate este de 30.165.

La tragerea Super Noroc din data de 25.08.2019, incasarile sunt in suma de 26.064,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 26.064, iar numarul de bilete jucate este de 17.682.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 25 august 2019, numere loto 25.08.2019

REZULTATE DUMINICĂ 25 AUGUST 2019

LOTO 6 din 49: 36 29 2 28 16 34

Loto 5 din 40: 18 29 21 35 36 2

Joker: 17 14 37 41 26 + 7

Noroc: 0 8 7 3 9 2 7

Super Noroc: 5 9 4 3 8 6

Noroc Plus: 3 2 9 2 2 3

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,24 milioane lei (aprox. 900.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,93 milioane lei (peste 620.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 14,53 milioane lei (peste 3,07 milioane euro), in timp ce reportul categoriei a II-a este este de aprox. 35.000 lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 27.000 lei, iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 36.800 lei.

La tragerea Joker de joi, 22 august 2019, s-au castigat trei premii la categoria a III-a, in valoare de 40.011,51 lei, fiecare. Primul bilet norocos a fost jucat la agentia 13-057 din Constanta si a fost completat cu 2 variante la Joker. Cel de al doilea castig s-a inregistrat pe un bilet jucat la agentia 18-004 din Targu-Jiu, completat cu 2 variante la Joker si o varianta la Noroc Plus, in timp ce al treilea bilet norocos a fost jucat la agentia 71-041 din Bucuresti, sector 1, fiind completat cu 2 variante la Joker.

Tot la extragerile loto de joi, 22 august 2019, s-a castigat premiul de categoria I la jocul Noroc Plus, in valoare de 33.840,40 lei, cu un bilet jucat la agentia 73-095 din Bucuresti, sectorul 3, ce a fost completat cu 2 variante la Joker si o varianta la Noroc Plus.

La Loto 6/ 49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 4 milioane lei (peste 844.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,88 milioane lei (peste 610.000 de euro).

JOKER: 31 34 8 17 24 + 3

NOROC PLUS: 2 9 9 8 4 0

LOTO 5 din 40: 6 9 33 39 15 26

SUPER NOROC: 4 4 5 8 6 3

NOROC: 5 0 9 1 3 9 0

LOTO 6 din 49: 39 8 24 46 33 47



La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 14,37 milioane lei (peste 3 milioane euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 19.300 de lei, în timp ce la Super Noroc, la aceeaşi categorie, reportul este de peste 34.600 lei.

La extragerea Loto 5/ 40 de duminică, 18 august 2019, la categoria a II-a s-a înregistrat un câştig în valoare de 106.856,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 22-136 din jud. Iaşi şi a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/ 40 şi o varianta la Super Noroc.



La Joker, la extragerea de duminică, 18 august, la categoria a II-a, s-au înregistrat doua câştiguri a câte 42.558,27 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la agenţia 02-033 din Arad şi a fost completat cu o combinata de 9 numere (126 de variante) la Joker şi o varianta la Noroc Plus. Pe lângă câştigul de categoria a II-a, posesorul biletului norocos a obţinut şi 20 de câştiguri de categoria a IV-a şi 60 de câştiguri de categoria a VI-a, valoarea totala a premiului obţinut fiind de 49.728,67 lei. Cel de-al doilea bilet norocos a fost jucat la agenţia 76-067 din sectorul 6, Bucureşti şi a fost completat cu doua variante simple la Joker.

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 18 AUGUST 2019, numerele loto 18.08.2019

LOTO 6 din 49: 5, 40, 24, 20, 8, 27

Loto 5 din 40: 8, 30, 27, 34, 13, 3

Joker: 3 / 13, 6, 4, 1, 28

Noroc: 0459996

Super Noroc: 990228

Noroc Plus: 132438

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,56 milioane lei (aproximativ 755.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 2,82 milioane lei (aproximativ 600.000 euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 14,15 milioane lei(aproximativ 3 milioane euro).

La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 31.600 lei.

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 15.08.2019, incasarile sunt in suma de 1.709.920,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 341.984, iar numarul de bilete jucate este de 169.224.

La tragerea Noroc din data de 15.08.2019, incasarile sunt in suma de 255.516,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 85.172, iar numarul de bilete jucate este de 64.608.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 15.08.2019, incasarile sunt in suma de 1.199.560,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 299.890, iar numarul de bilete jucate este de 128.014.

La tragerea Noroc Plus din data de 15.08.2019, incasarile sunt in suma de 149.888,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 74.944, iar numarul de bilete jucate este de 58.195.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 15.08.2019, incasarile sunt in suma de 285.087,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 95.029, iar numarul de bilete jucate este de 32.525.

La tragerea Super Noroc din data de 15.08.2019, incasarile sunt in suma de 28.169,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 28.169, iar numarul de bilete jucate este de 18.504.

La extragerea Loto 5/40 de joi, 15 august 2019, s-a castigat premiul de categoria I, în valoare de 842.770,60 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 32-007 din Sibiu și a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

La extragerea Loto 6/49 de joi, 15 august 2019, la categoria a II-a s-au inregistrat trei castiguri a cate 95.665,30 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agentie din Brasov si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc. Cel de-al doilea bilet castigator a fost jucat la o agentie din Galati si a fost completat tot cu trei variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, iar cel de-al treilea bilet castigator a fost jucat la o agentie din Timisoara si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49.

Tot joi, 15 august 2019, un alt premiu semnificativ s-a inregistrat si la categoria a III-a, la Noroc, în valoare de 66.970,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 72-009 din sector 2, Bucuresti și a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49 si 2 variante la Noroc Plus.

Seria castigurilor majore la extragerile loto din 15 august a fost completata de premiul de categoria I la Noroc Plus, în valoare de 32.677,70 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 73-004 din sector 3, Bucuresti și a fost completat cu 2 variante simple la Joker si 8 variante la Noroc Plus. Pe langa premiul de categoria I, jucatorul norocos a mai castigat, pe acelasi bilet, 5 premii de categoria a II-a si 2 premii de categoria a III-a la Noroc Plus, valoarea totala a castigului fiind de 65.045,06 lei.

Rezultate loto 15 august 2019:

JOKER: 3/30, 38, 40, 32, 27

NOROC PLUS: 8 2 2 3 6 7

LOTO 5/40: 25, 3, 33, 11, 21, 4

SUPER NOROC: 1 8 5 3 2 1

NOROC: 0 7 8 4 4 1 4

LOTO 6/49: 6 7 9 37 30 31

Program agentii 15-16 august 2019

15 august - program normal

16 august - program normal

In zilele de 15-16 august, casieria centrala (Bucuresti) este inchisa. Incepand din data de 19 august, se revine la programul normal de functionare.

LOTO 15 AUGUST 2019: Report uriaş la Joker. Reîncepe Caravana Loto 6 din 49

Joi, 15 august 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 11 august 2019, Loteria Romana a acordat 22.145 de castiguri, in valoare totala de 1.778.924,83 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,26 milioane lei (peste 690.000 euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, este in joc un report de aproximativ 187.000 lei (aproximativ 40.000 euro). La Noroc este un report cumulat in valoare de peste 2,83 milioane lei (aproximativ 600.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 14 milioane lei (peste 2,95 milioane euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 18.000 lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 786.000 lei (peste 166.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 28.500 lei.

Incepand de astazi, traditionala CARAVANA LOTO 6/49 isi reia calatoria prin tara, pentru a premia jucatori de Loto 6/49 si Noroc. Astfel, in perioada 12 august – 1 septembrie, fiecare jucator care va fi surprins de echipa Caravanei Loto 6/49 cu un bilet jucat si validat pentru urmatoarea tragere Loto 6/49 si urmatoarea tragere Noroc va primi, pe loc, un premiu in valoare de 200 de lei.

Pentru Caravana LOTO 6/49, Loteria Romana pune la bataie 150 de premii, in valoare totala de 30.000 de lei.

