LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 16 IULIE 2020. Numere loto 16.07.2020. Report uriaş la Joker. LIVE extragerea la România Tv

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 16 IULIE 2020. Un report de aproximativ 7,97 milioane de lei (peste 1,64 milioane de euro) se înregistrează la categoria I a jocului Joker, pentru tragerile loto care vor avea loc joi, informează miercuri Loteria Română.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 16 iulie 2020, live pe România TV

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc:

Super noroc:

Noroc plus:





La Loto 6/49 este în joc un report în valoare de peste 4,61 milioane de lei (peste 952.500 euro), iar la Noroc se înregistrează un report în valoare de peste 2,4 milioane de lei (aproximativ 497.000 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 188.000 de lei (aproximativ 39.000 de euro). La categoria I a jocului Noroc Plus este în joc un report de peste 47.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,24 milioane de lei (peste 257.600 de euro) şi aproximativ 79.000 de lei (peste 16.300 de euro) la categoria a II-a, în timp ce la Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 66.300 de lei (peste 13.700 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 12 iulie 2020. Duminică, 12 iulie, vor avea loc Tragerile speciale ale verii, informează compania, prilej cu care aceasta suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40.

LOTO. Numerele extrase de dumincă, 12 iulie 2020, live la România TV

Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4 milioane de lei

Report la Joker la categoria I de peste 7,7 milioane de lei

La Loto 6/49 se inregistrează la categoria I un report în valoare de peste 4 milioane lei (peste 831.600 de euro), iar la Noroc un report cumulat în valoare de peste 2,33 milioane lei (peste 483.000 de euro). La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 7,7 milioane lei (peste 1,59 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistrează un report de aproximativ 150.000 de lei (aproximativ 31.000 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 32.400 de lei . Un report mare este și la Loto 5/40, la categoria I: peste 1,15 milioane lei (peste 238.500 de euro), în timp ce la Super Noroc, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de peste 63.000 de lei( peste 13.000 de euro).

LOTO. Numerele extrase de dumincă, 12 iulie 2020, live la România TV

Loto 6/49: 23, 43, 30, 44, 26, 10

Joker: 16/ 9, 25, 24, 30, 14

Loto 5/40: 8, 17, 5, 38, 32, 9

Noroc: 4958864

Super noroc: 452380

Noroc plus: 501910

TRAGERILE EFECTUATE PE BAZA LOZURILOR NECASTIGATOARE „IEPURASUL NOROCOS”

Duminica, 12 iulie, au loc, de asemenea, tragerile efectuate pe baza lozurilor necastigatoare „Iepurasul Norocos”. Pentru aceasta s-au pus in joc 2 castiguri constand in cate un autoturism. Aceasta extragere va fi transmisa, de asemenea, in direct, pe postul de televiziune Romania Tv, in cadrul emisiunii „ROMANII AU NOROC”.

Numerele extrase joi, 9 iulie 2020

Loto 6/49: 20, 37, 26, 31, 36, 17

Loto 5/40: 23, 39, 9, 15, 33, 3

Joker: 10 / 9, 27, 38, 34, 7

Noroc: 3092518

Super Noroc: 249936

Noroc Plus: 652625

Numere Loto 6/49, joi, 9 iulie 2020: Peste 788.400 de euro (peste 3,8 milioane de lei)

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 3,8 milioane lei (peste 788.400 de euro), iar la Noroc un report cumulat în valoare de peste 2,3 milioane lei (peste 475.000 de euro).

Numere la Joker, joi, 9 iulie 2020: Peste 1,57 milioane de euro (peste 7,6 milioane de lei)

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 7,6 milioane lei (peste 1,57 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 127.400 lei (peste 26.300 de euro). La categoria I a jocului Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 20.000 de lei.

Numere la Loto 5/40, joi, 9 iulie 2020: Peste 230.000 de euro (peste 1,1 milioane de lei)

La Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 1,1 milioane lei (peste 230.000 de euro) și peste 24.400 lei la categoria a II-a, în timp ce la Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 60.800 de lei (peste 12.500 de euro).

Loto 6/49: 27, 13, 41, 7, 1, 16

Super noroc: 4, 3, 4, 4, 7, 2

JOKER: 9, 0, 5, 3, 6, 1

Loto 5/40: 5, 16, 17, 22, 34, 9

LOTO, LOTO 6 din 49. REZULTATE LOTO 5 IULIE 2020. La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 3,52 milioane lei (peste 728.700 de euro), iar la Noroc se înregistrează un report de peste 2,24 milioane lei (peste 464.000 de euro).

La jocul Loto 5/40, la categoria I, reportul a depăşit 1 milion de lei (peste 220 000 de euro), iar la aceeaşi categorie a jocului Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 78.600 de lei (peste 16.000 de euro).

Potrivit Loteriei Române, categoria I a jocului Noroc Plus consemnează un report de peste 9.000 lei.

Citeşte şi LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 2 IULIE 2020, report uriaş la JOKER, numere loto 02.07.2020

La tragerile loto de joi, 2 iulie, s-au înregistrat 10.217 de câştiguri în valoare totală de 651.930 lei. Loteria menţionează că la tragerea Loto 5/40 de joi, 2 iulie, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câştiguri în valoare de 101.763 lei fiecare.

Un bilet a fost jucat la o agenţie din Călăraşi şi a fost completat cu 4 variante simple la Loto 5/40 şi 2 variante la Super Noroc, iar cel de-al doilea bilet norocos a fost jucat la o agenţie din Bucureşti şi a fost completat cu 4 variante simple la Loto 5/40.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 2 IULIE 2020. Loto se joacă astăzi de la ora 18:15, premiile sunt din ce în ce mai consistente la jocurile preferate 6/49 și Joker. Duminica la extragerile loto a fost report, iar fondul de câștig este unul considerabil. Rezultatele pot aduce 7 milioane de lei la Joker și peste 3 milioane de lei la 6 din 49.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele extrase joi, 2 iulie 2020 – LIVE pe România TV

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,34 milioane lei și la Joker la categoria I de peste 7,4 milioane lei

Tragerile Loto vor fi difuzate în direct, începând cu ora 18:15, pe România TV, în cadrul emisiunii ”Românii au noroc”.

Joi, 2 iulie 2020, au avut loc noi trageri :

Loto 6/49: 27, 34, 37, 8, 1, 22

Noroc: 1 1 6 7 4 4 8

Joker: 6 9 14 3 16 + 8

Noroc Plus: 1 4 8 1 7 1

Loto 5/40: 5, 16, 17, 22, 34, 9

Super Noroc: 4 3 4 4 7 2

La tragerile loto de duminică, 28 iunie, s-au înregistrat 17.220 de câștiguri în valoare totală de 1.110.637,87 lei. Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele extrase joi, 2 iulie 2020

La tragerea Loto 6/49 din data de 28.06.2020, încasările au fost în sumă de 1.771.635,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 354.327, iar numărul de bilete jucate a fost de 174.542.

La tragerea Noroc din data de 28.06.2020, încasările au fost în sumă de 247.398,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 82.466, iar numărul de bilete jucate a fost de 65.416.

Tragerile Joker și Noroc Plus

La tragerea Joker din data de 28.06.2020, încasările au fost în sumă de 802.664,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 200.666 iar numărul de bilete jucate a fost de 91.481.

La tragerea Noroc Plus din data de 28.06.2020, încasările au fost în sumă de 113.162,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 56.581, iar numărul de bilete jucate a fost de 44.157.

Tragerile Loto 5/40 și Super Noroc

La tragerea Loto 5/40 din data de 28.06.2020, încasările au fost în sumă de 233.241,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 77.747, iar numărul de bilete jucate este de 25.860.

La tragerea Super Noroc din data de 28.06.2020, încasările au fost în sumă de 22.951,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 22.951 iar numărul de bilete jucate este de 15.211.

Tragerile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40

La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 3,34 milioane lei (peste 691.000 de euro), iar la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 2,21 milioane lei (peste 458.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 7,4 milioane lei (peste 1,53 milioane de euro), iar la categoria a II-a a aceluiași joc se înregistrează un report în valoare de peste 80.800 de lei (peste 16.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 1 milion de lei (peste 211.700 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de aproximativ 184.000 de lei (aprox. 38.000 de euro). La categoria I a jocului Super Noroc se înregistrează, de asemenea, un report în valoare de peste 55.800 de lei (peste 11.500 de euro).

Loteria Română îți schimbă viața

La tragerea Noroc Plus de duminică, 28 iunie, la categoria I, s-a înregistrat un câștig în valoare de 315.359,66 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția din Podul Iloaiei, jud. Iași și a fost completat cu 5 variante simple la Joker și o variantă la Noroc Plus.