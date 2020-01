LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 26 IANUARIE 2020, numere loto 6 din 49 şi Joker 26.01.2020

Rezultatele Loto de duminică 26 ianuarie 2020 – Loto 6/49 și Noroc – Live România TV

Numerele extrase duminica, 26 ianuarie 2020 LIVE VIDEO AICI: România TV

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Duminica, 26 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 23 ianuarie, Loteria Romana a acordat 14.014 de castiguri in valoare totala de 991.242,85 lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 2,77 milioane de lei (peste 581.500 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,34 milioane lei (peste 490.200 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 4,40 milioane lei (peste 922.000 de euro), iar la Noroc Plus reportul la categoria I este de peste 32.300 de lei.