LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 29 SEPTEMBRIE 2019, numere loto 29.09 2019. LIVE EXTRAGEREA de duminică

LOTO, LOTO 6 din 49, LOTO duminică 29 septembrie 2019, numere LOTO, rezultate LOTO. Duminica, 29 septembrie 2019, vor avea loc noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de joi, 26 septembrie 2019, s-au inregistrat 12.014 de castiguri, in valoare totala de 1.065.152,23 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 29 SEPTEMBRIE 2019

LOTO 6 din 49:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

Joker:

Loto 5 din 40:

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,44 milioane lei (peste 1,77 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,14 milioane lei (peste 241.800 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 16,68 milioane lei (peste 3,51 milioane euro), in timp ce reportul categoriei I la Noroc Plus este aprox. 82.500 lei (peste 17.300 euro).

LOTO, LOTO 6 din 49, LOTO duminică 29 septembrie 2019, numere LOTO, rezultate LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 543.000 lei (peste 114.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 64.700 lei (peste 13.600 euro).

La tragerile loto de joi, 26 septembrie 2019, s-au inregistrat doua premii de categoria a II-a la Joker, in valoare de 197.610,03 lei, fiecare. Ambele castiguri au revenit unui jucator din Arad, ce a completat un bilet loto cu trei variante la Joker, pretul acestuia fiind de doar 12,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 02-029 din Arad, iar valoarea totala a castigului a fost de 395.220,06 lei.

REZULTATE LOTO 26 SEPTEMBRIE 2019. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,16 milioane lei (peste 1,72 milioane euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,1 milioane de lei (peste 232.700 de euro).

Rezultate Loto 6/49, 26 septembrie 2019. Numere câștigătoare azi

LOTO 6 din 49: 22, 37, 27, 45, 43, 40

Loto 5 din 40: 28, 5, 21, 25, 20, 37

Joker: 16 / 31, 10, 15, 7, 5

Noroc: 2177421

Super Noroc: 593691

Noroc Plus: 413731

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 16,52 milioane lei (aproximativ 3,5 milioane euro), iar la categoria a ÎI-a, la același joc, reportul este de peste 361.600 lei (peste 76.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report de peste 68.000 de lei peste 14.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 503.400 lei (peste 106.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 62.000 de lei (peste 13.000 de euro).

LOTO 26 SEPTEMBRIE: Câștiguri Loto 6/49

La tragerea Loto 5/40 de duminică, 22 septembrie, s-a câștigat premiul de categoria a ÎI-a, în valoare de 226.743,00 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 08-044 din Brașov și a fost completat cu o variantă simplă la Loto 5/40 și 1 variantă la Super Noroc, prețul biletului fiind de doar 4,50 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. Rezultatele tragerii de duminică, 22 SEPTEMBRIE 2019

LOTO 6 din 49: 25 24 27 17 29 20

Loto 5 din 40: 30 19 40 25 35 12

Joker: 23 29 10 17 26 + 14

Noroc: 5 0 9 0 9 6 0

Super Noroc: 8 1 4 9 5 9

Noroc Plus: 6 4 8 0 1 0

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 22 SEPTEMBRIE 2019. Un report în valoare de peste 16,30 milioane lei (peste 3,43 milioane euro) este în joc la categoria I a jocului Joker din cadrul tragerilor loto de duminică, informează Loteria Română.

De asemenea, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,70 milioane lei (peste 1,62 milioane euro).

Reportul cumulat de la jocul Noroc este în valoare de peste 1,09 milioane lei (peste 230.000 euro), în timp ce reportul categoriei I la Noroc Plus este peste 48.300 lei (peste 10.100 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 446.000 lei (peste 94.200 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 59.000 de lei (peste 12.400 de euro).

Jucătorii şi reprezentanţii mass media pot asista la tragerile loto. Înscrierile se fac la Biroul Comunicare şi Protocol al C.N. "Loteria Romana" S.A.

La tragerile loto de joi, 19 septembrie, s-au înregistrat 16.707 de câştiguri, în valoare totală de 718.354,13 lei, completează Loteria Română.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. Rezultatele tragerii de JOI 19 SEPTEMBRIE 2019

REZULTATE JOI, 19 septembrie 2019

LOTO 6 din 49: 5 27 43 18 46 19

Loto 5 din 40: 5 12 34 31 37 28

Joker: 10 6 35 21 43 + 7

Noroc: 2 9 8 7 1 3 6

Super Noroc: 1 5 2 9 0 9

Noroc Plus: 9 0 7 9 4 6

LOTO, LOTO 6 DIN 49. Rezultate LOTO 15 septembrie 2019, numerele loto din 15.09.2019

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,46 milioane lei (peste 1,57 milioane euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (peste 221.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 16,15 milioane lei (peste 3,41 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelaşi joc, reportul este de aproximativ 281.000 lei (peste 59.000 euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report de peste 33.600 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 403.700 lei (peste 85.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 56.000 de lei (aproximativ 12.000 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. Rezultate LOTO 12 septembrie 2019. Joi, 12 septembrie, au loc noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de duminica, 8 septembrie 2019, s-au inregistrat 20.816 castiguri, in valoare totala de 1.358.440,33 lei.

Numerele extrase joi 12 septembrie

Loto 6/49: 8, 10, 30, 26, 42, 6

Joker: 44, 1, 35, 17, 43 / 20

Loto 5/40: 31, 5, 38, 24, 34, 13

Noroc: 0303908

Super Noroc: 325027

Noroc Plus: 184312

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,13 milioane lei (aproximativ 1,3 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 918.000 lei (aproximativ 194.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 15,50 milioane lei (peste 3,27 milioane euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 223.300 lei (peste 47.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 50.300 de lei (peste 10.600 de euro).

La tragerea Noroc de duminica, 8 septembrie, s-a castigat premiul de categoria a II-a, in valoare de 161.863,74 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 26-095 din Sighișoara, jud Mureș, fiind completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 și doua variante la Noroc.

Un alt jucător norocos a câștigat premiul de categoria I la Noroc Plus, în valoare de 88.166,10 lei. Biletul castigator a fost jucat la agentia 24-111 din Baia Mare și a fost completat cu doua variante la Joker și o varianta la Noroc Plus.

De asemenea, categoria a III-a de la Joker i-a adus un premiu in valoare de 47.352,32 lei unui jucător din București, ce si-a completat biletul loto cu doua variante la Joker, la agentia 71-058 din sectorul 1.

LOTO 8 SEPTEMBRIE 2019. Reportul la categoria I a jocului Joker în cadrul tragerilor loto de duminică atinge 15,28 milioane lei (peste 3,23 milioane euro), iar reportul la categoria I a jocului Loto 6/49 este în valoare de peste 5,63 milioane lei (peste 1,19 milioane euro), informează vineri Loteria Română.

LOTO 6 din 49: , 43, 4, 48, 29, 44, 23

Loto 5 din 40: 4, 7, 3, 17, 5, 40

Joker: 14 + 27, 3, 32, 2, 11

Noroc: 9421756

Super Noroc: 596077

Noroc Plus: 237724

La categoria Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1 milion lei (peste 215.000 euro), în timp ce reportul categoriei I la Noroc Plus este peste 68.200 lei (peste 14.400 euro).



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 175.000 lei (peste 37.100 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 47.200 (aprox. 10.000 euro).



La tragerile loto de joi, 5 septembrie, s-au înregistrat 15.748 de câştiguri, în valoare totală de 709.602,14 lei.

La tragerea Noroc de duminica, 1 septembrie 2019, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 2.082.484,24 lei! Biletul norocos a fost jucat la agentia 20-116 din Deva, jud. Hunedoara si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul acestuia fiind de doar 8,5 lei! Ultima oara, premiul de categoria I a jocului Noroc fusese castigat acum mai bine de un an, pe data de 21.06.2018!

Loteria Română a acordat peste 4,15 milioane de câştiguri, în valoare totală de peste 144,88 milioane de euro, în primele opt luni ale acestui an, informează compania.

Numai în luna august 2019, Loteria Română a acordat la jocurile automatizate pe care le organizează un număr de 501.885 de câştiguri, în sumă de 83,7 milioane lei (peste 17,72 milioane de euro).

Dintre acestea, un număr de 63.950 de câştiguri, în valoare totală de peste 3,85 milioane de lei (peste 817.000 de euro) s-au înregistrat la jocul Loto 6/49, 841 de câştiguri, în valoare de 730.000 de lei (peste 156.400 de euro) la jocul Noroc, iar 531 de câştiguri, în sumă de peste 1,24 milioane de lei (peste 263.700 de euro) au fost înregistrate la jocul Loto 5/40.

De asemenea, la jocul Super Noroc au fost consemnate 4.456 de câştiguri, în valoare totală de aproximativ 105.000 lei (peste 22.000 de euro), la jocul Joker s-au înregistrat 83.152 de câştiguri, de peste 3,57 milioane lei (circa 756.500 de euro), iar la jocul Noroc Plus s-au înregistrat 13.635 de câştiguri în valoare totală de peste 718.000 lei (peste 152.000 de euro).

Alte patru câştiguri, în valoare totală de aproximativ 5.500 de lei, s-au înregistrat la jocul Pronosport, iar un număr de 56 de câştiguri, de aproximativ 18.000 de lei (peste 3.800 de euro), au fost consemnate la jocul Prono-S. De asemenea, un număr de 335.260 de câştiguri, în valoare totală de 73,4 milioane lei (peste 15,54 milioane de euro), s-au înregistrat la jocul Videoloterie.

REZULTATE LOTO 5 SEPTEMBRIE 2019.

LOTO 6 din 49: 21 40 3 13 30 6

Loto 5 din 40: 17 4 31 35 33 38

Joker: 37 35 8 39 14 + 20

Noroc: 5 5 8 8 0 0 9

Super Noroc: 4 9 0 7 7 5

Noroc Plus: 3 1 7 6 4 9

LOTO. La tragerile loto de duminica, 1 septembrie 2019, s-au inregistrat 25.352 de castiguri, in valoare totala de 3.151.284,16 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,40 milioane lei (peste 1,14 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1 milioane lei (peste 213.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 15,10 milioane lei (aprox. 3,20 milioane euro), in timp ce reportul categoriei I la Noroc Plus este peste 53.700 lei (peste 11.350 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 142.000 lei (peste 30.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aprox. 45.000 lei.

LOTERIA ROMÂNĂ ÎȚI SCHIMBĂ VIAȚA!

