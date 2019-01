Ne-a părăsit o MARE ACTRIŢĂ. S-a stins din viaţă acasă, în urma unui infarct

Louisa Moritz este actrița de la Hollywood care a murit în casa ei din Los Angeles, săptămâna trecută, din cauza problemelor pe care le avea cu inima, potrivit mirror.co.uk.

Actrița care a jucat alături de Jack Nicholson în filmul „One Flew Over the Cuckoo’s Nest” l-a acuzat pe Bill Cosby că a agresat-o sexual în anul 1971. Ea l-a dat în judecată pe comedian în anul 2015. Peste 50 de femei l-au acuzat pe Cosby de același lucru. El a fost condamnat în 2018 de un judecător din Pennsylvania la o pedeapsă între trei şi zece ani de închisoare pentru agresiune sexuală.

Louisa Moritz a mai jucat în filmele „The Last American Virgin”, „True Confessions”, „Cuba”, „Death Race” și „The Nine Lives of Fritz the Cat”.