Lovitură cumplită pentru Sile Cămătaru. Celebrul interlop, în pragul disperării

Sile Cămătaru primeşte lovitură după lovitură. Celebrul interlop a deschis mai multe procese, într-o încercare disperată să iasă din penitenciar, însă, pe lângă faptul că judecătorii i-au respins pe bandă rulantă cererile, s-a mai trezit cu un "cadou", scrie spynews.ro. Pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 a fost deschis, recent, un proces în care Sile are calitatea de inculpat, acuzaţiile fiind extrem de grave: infracţiuni la alte legi speciale. De obicei, asemenea procese vizează proxenetismul, traficul de droguri sau infracţiuni de corupţie, aşa că este posibil ca celebrul interlop să-şi prelungească sejurul la răcoare.

Zilele trecute, magistraţii de la Judecătoria Sectorului 5 i-au respins lui Sile una dintre contestaţiile la executare. "În baza art. 347 C.p.p. respinge ca nefondată contestaţia formulată de contestatorul-inculpat BALINT VASILE împotriva încheierii din camera de consiliu din data de 30.4.2019 pronunţate în dosarul nr. 5856/302/2019/a1 de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă contestatorul-inculpat BALINT VASILE la plata sumei de 200 de lei reprezentînd cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă", au decis judecătorii.

În urmă cu un an, Nuțu și Sile Cămătaru au fost condamnați definitiv, în dosarul în care au fost acuzați de tulburarea ordinii și liniștii publice după celebra bătaie din clădirea Curții de Apel București, din august 2015. Atunci, împreună cu mai mulți apropiați, între care și uriașul lor bodyguard, Daniel Chiraș, Cămătarii s-au bătut cu un fost om de-al lor, Robert al lui Ioc, chiar în fața sălii în care erau judecați cu toții în dosarul Clanurilor. După aproape trei ani de procese, timp în care i-au dat lui Robert al lui Ioc o adevărată avere pentru ca acesta să-și retragă plângerea, Curtea de Apel București a decis ca Nuțu Cămătaru, condamnat deja într-un alt dosar la cinci ani de pedeapsă, să mai execute un an și șase luni pentru tuburarea ordinii publice. La fel s-a întâmplat și în cazul fratelul său, Sile, care s-a ales tot cu un an și jumătate, deşi se afla la rândul său în detenție, pentru o condamnare de cinci ani. Singurul care a fost declarat nevinovat a fost Daniel Chiraș (foto jos), care a murit în Spania, în 2017.