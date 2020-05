Lovitură pentru Puiu Popoviciu. Cele 224 ha din Băneasa pe care sunt construite mallul, Ikea sau Ambasada SUA ajung la stat

Înalta Curte a respins, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii Alecu Ioan Niculae, Popoviciu Gabriel Aurel şi Diaconescu Ştefan şi de părţile responsabile civilmente Băneasa Rezidenţial SRL, Băneasa Business & Technology Park SA şi Băneasa Investments SA împotriva aceleiaşi sentinţe penale.

"Desfiinteaza sentinta penala atacata si, in rejudecare, respinge, ca inadmisibila, contestatia la executare formulata de Biroul Executari Penale al Sectiei I Penale a Curtii de Apel Bucuresti, prin judecatorul delegat, impotriva sentintei penale nr.267/F din data de 28 decembrie 2018, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I Penala in dosarul nr.4445/2/2016.

Sentința e definitivă și înseamnă confiscarea de la omul de afaceri Puiu Popoviciu a terenului de 224 de hectare din Băneasa pe care sunt construite magazinul Ikea, mallul Băneasa și Ambasada SUA.

Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv in 2017 la 7 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita si este in acest moment la Londra.

In iulie 2019 o curte de apel britanica a decis predarea lui Popoviciu, dar decizia nu a fost definitiva.